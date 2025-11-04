Maroc : inauguration du complexe hospitalo-universitaire de référence à Rabat et ouverture du CHU d’Agadir

Le Roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan, a inauguré lundi à Rabat le Complexe Hospitalo-Universitaire International Mohammed VI, un projet de grande envergure visant à offrir des soins de haute qualité et à renforcer la formation médicale dans le Royaume.



À cette occasion, le Souverain a également donné Ses Hautes Instructions pour l’ouverture du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI d’Agadir, appelé à devenir un pôle médical d’excellence au service de la région du Souss-Massa. Réalisé par la Fondation Mohammed VI pour les Sciences et la Santé, le complexe de Rabat s’étend sur 280 000 m² et se compose de deux entités : l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI (600 lits extensibles à 1 000) et l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (8 000 étudiants).



Doté d’équipements de pointe – dont le premier dispositif TEP-IRM d’Afrique, un système de chirurgie robotisée et une plateforme de laboratoires automatisée – l’établissement place le patient au cœur de ses priorités et allie soins, enseignement et recherche. Engagé dans une démarche durable, le complexe a obtenu la certification HQE “Excellent” et recourt à l’énergie solaire pour plus de 10 % de ses besoins.



De son côté, le CHU Mohammed VI d’Agadir, bâti sur 30 hectares pour un coût de 3,1 milliards de dirhams, comprend 867 lits, 19 salles d’opération et plusieurs pôles spécialisés, dont la cardiologie, la chirurgie et la mère-enfant. Premier hôpital africain à intégrer la chirurgie robotique 3D, il bénéficiera à près de 3 millions de personnes et contribuera à réduire les disparités régionales dans l’accès aux soins.



Ces réalisations illustrent la volonté du Roi Mohammed VI de moderniser le système de santé marocain, de former un capital humain d’excellence et de garantir un accès équitable aux soins sur l’ensemble du territoire.