Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Maroc : inauguration du complexe hospitalo-universitaire de référence à Rabat et ouverture du CHU d’Agadir


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Novembre 2025



Maroc : inauguration du complexe hospitalo-universitaire de référence à Rabat et ouverture du CHU d’Agadir
Le Roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan, a inauguré lundi à Rabat le Complexe Hospitalo-Universitaire International Mohammed VI, un projet de grande envergure visant à offrir des soins de haute qualité et à renforcer la formation médicale dans le Royaume.

À cette occasion, le Souverain a également donné Ses Hautes Instructions pour l’ouverture du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI d’Agadir, appelé à devenir un pôle médical d’excellence au service de la région du Souss-Massa. Réalisé par la Fondation Mohammed VI pour les Sciences et la Santé, le complexe de Rabat s’étend sur 280 000 m² et se compose de deux entités : l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI (600 lits extensibles à 1 000) et l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (8 000 étudiants).

Doté d’équipements de pointe – dont le premier dispositif TEP-IRM d’Afrique, un système de chirurgie robotisée et une plateforme de laboratoires automatisée – l’établissement place le patient au cœur de ses priorités et allie soins, enseignement et recherche. Engagé dans une démarche durable, le complexe a obtenu la certification HQE “Excellent” et recourt à l’énergie solaire pour plus de 10 % de ses besoins.

De son côté, le CHU Mohammed VI d’Agadir, bâti sur 30 hectares pour un coût de 3,1 milliards de dirhams, comprend 867 lits, 19 salles d’opération et plusieurs pôles spécialisés, dont la cardiologie, la chirurgie et la mère-enfant. Premier hôpital africain à intégrer la chirurgie robotique 3D, il bénéficiera à près de 3 millions de personnes et contribuera à réduire les disparités régionales dans l’accès aux soins.

Ces réalisations illustrent la volonté du Roi Mohammed VI de moderniser le système de santé marocain, de former un capital humain d’excellence et de garantir un accès équitable aux soins sur l’ensemble du territoire.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/11/2025

Tchad : Message du Président Mahamat Idriss Déby Itno aux Dames Sao

Tchad : Message du Président Mahamat Idriss Déby Itno aux Dames Sao

Tchad - Tokna Massana : Lancement de la 10e édition sous le signe de la promotion du patrimoine Massa Tchad - Tokna Massana : Lancement de la 10e édition sous le signe de la promotion du patrimoine Massa 03/11/2025

Populaires

Football : les Saos Dames accueillies en héroïnes à l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena

03/11/2025

Tchad : Ouverture de la 2ème édition du Festival International des Métiers de la Mode (FIMMO)

03/11/2025

​وزير الصحة يتوعد بمحاسبة المقصرين بعد حادثة حريق أسرة في نجامينا

03/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter