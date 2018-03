Mastercard utilise Facebook Messenger pour aider les petites entreprises à passer au numérique

A l’occasion du Mobile World Congress (www.MobileWorldCongress.com), Mastercard a aujourd’hui annoncé qu’elle utiliserait Facebook Messenger pour offrir aux petites entreprises d’Afrique et d’Asie la technologie dont elles ont besoin pour accepter les paiements électroniques et mobiles. L’accès aux paiements numériques aidera ces entreprises à se positionner sur de nouveaux marchés… Read more on https://africa-newsroom.com/press/mastercard-uses-facebook-messenger-to-help-small-businesses-go-digi...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...