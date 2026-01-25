Alwihda Info
TCHAD

Mayo-Kebbi Ouest : Vers une presse plus forte avec la création d'un réseau professionnel


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 25 Janvier 2026


Les acteurs des médias de la province du Mayo-Kebbi Ouest ont franchi un palier décisif dans leur organisation. Réunis en assemblée générale le samedi 24 janvier 2026 à Pala, ils ont officiellement structuré leur réseau pour promouvoir une communication responsable et solidaire.


C'est dans les locaux de la Radio Soleil de Pala que les journalistes et communicateurs de la province se sont donné rendez-vous pour poser les jalons de leur nouvelle instance fédératrice. Cette rencontre historique visait à doter la corporation d'un cadre légal et opérationnel robuste pour répondre aux défis de l'information en milieu provincial.




Un cadre juridique et démocratique


Les travaux ont débuté par une phase intense d'examen et d'amendements des textes fondamentaux. Après des échanges constructifs, l'assemblée a adopté à l'unanimité les statuts et le règlement intérieur, définissant ainsi les règles du jeu pour la profession dans la région.
 

L'un des moments forts de cette journée a été l'élection du bureau exécutif. Afin de garantir une légitimité totale à la nouvelle équipe, les participants ont procédé à un vote à bulletin secret.




Djonré Nentouing Ben Casimir aux commandes


À l'issue du dépouillement, c'est Djonré Nentouing Ben Casimir qui a été investi de la confiance de ses pairs en étant élu Coordonnateur du réseau des journalistes et communicateurs du Mayo-Kebbi Ouest.

 

Le nouveau bureau se voit confier une feuille de route claire :

  • Renforcer la cohésion professionnelle entre les différents acteurs des médias locaux.

  • Promouvoir une communication responsable, respectueuse de l'éthique et de la déontologie journalistique.

  • Coordonner les activités visant à améliorer l'impact de l'information au sein de la province.



Cette structuration marque une volonté manifeste de professionnalisation des médias dans le Mayo-Kebbi Ouest, au service du développement et de la paix sociale.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
