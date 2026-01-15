Médias : L’ATPE renaît de ses cendres et devient quotidien sous l’impulsion du gouvernement

Le 16 janvier 2026, le ministre de la Communication et Porte-Parole du Gouvernement, Gassim Cherif Mahamat, a visité l’Agence Tchadienne de Presse et d’Édition (ATPE). Lors de cette visite, le directeur général de l’agence, Hissein Bosquet Khamis Togoï, a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien constant qui a permis la relance du journal, après onze mois d’arrêt, et sa transformation en publication quotidienne depuis le 5 janvier 2026.
« Nous avons les meilleurs en ce qui concerne les journaux quotidiens », a-t-il déclaré, tout en encourageant l’équipe à maintenir ce cap.
« Tenons-nous prêts, contribuons, nous allons relever les défis ensemble », a-t-il affirmé.
Dans une adresse solennelle, la direction de l’ATPE a salué le rôle déterminant du ministre dans cette évolution, déclarant : « L’ATPE vous dit merci. Les personnels vous remercient également pour tout ce que vous avez fait et continuent de compter sur votre appui, indispensable à la poursuite de notre mission. »
Gassim Cherif Mahamat a souligné l'importance de l’ATPE en affirmant qu’il était temps de « lui redonner ses lettres de noblesse ». Il a évoqué sa mission de redresser l’ATPE, la comparant à l'ONAMA, en insistant sur son rôle comme « première source d’information fiable et officielle de l’État ». Il a exhorté le personnel à redoubler d’efforts pour garantir la qualité du contenu et du visuel, comparant l’ATPE à d'autres publications.
« Nous avons les meilleurs en ce qui concerne les journaux quotidiens », a-t-il déclaré, tout en encourageant l’équipe à maintenir ce cap.
Le ministre a également transmis un message de félicitations et d’encouragement du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, à l'ensemble du personnel, exprimant ses remerciements personnels pour le soutien du chef de l’État.
Concernant la gestion, Gassim Cherif Mahamat a salué le directeur général pour son attention portée à la parité dans les effectifs, soulignant que « les femmes ont une approche dans le travail, parfois plus douce, plus intelligente ». Il a invité le directeur à « s’appuyer davantage sur les jeunes femmes » pour mener à bien la mission éditoriale.
Le ministre a évoqué les défis auxquels le secteur est confronté, appelant le personnel à aimer et honorer leur métier de journalisme, qu'il a qualifié de « métier noble, parfois mal compris ou piétiné ». Il a sensibilisé les journalistes à l'importance de leur travail face à la concurrence des réseaux sociaux et à l’instantanéité de l’information.
« Tenons-nous prêts, contribuons, nous allons relever les défis ensemble », a-t-il affirmé.