Médias : L’ATPE renaît de ses cendres et devient quotidien sous l’impulsion du gouvernement

Le 16 janvier 2026, le ministre de la Communication et Porte-Parole du Gouvernement, Gassim Cherif Mahamat, a visité l’Agence Tchadienne de Presse et d’Édition (ATPE). Lors de cette visite, le directeur général de l’agence, Hissein Bosquet Khamis Togoï, a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien constant qui a permis la relance du journal, après onze mois d’arrêt, et sa transformation en publication quotidienne depuis le 5 janvier 2026. Dans une adresse solennelle, la direction de l’ATPE a salué le rôle déterminant du ministre dans cette évolution, déclarant : « L’ATPE vous dit merci. Les personnels vous remercient également pour tout ce que vous avez fait et continuent de compter sur votre appui, indispensable à la poursuite de notre mission. » Gassim Cherif Mahamat a souligné l'importance de l’ATPE en affirmant qu’il était temps de « lui redonner ses lettres de noblesse ». Il a évoqué sa mission de redresser l’ATPE, la comparant à l'ONAMA, en insistant sur son rôle comme « première source d’information fiable et officielle de l’État ». Il a exhorté le personnel à redoubler d’efforts pour garantir la qualité du contenu et du visuel, comparant l’ATPE à d'autres publications.



« Nous avons les meilleurs en ce qui concerne les journaux quotidiens », a-t-il déclaré, tout en encourageant l’équipe à maintenir ce cap. Le ministre a également transmis un message de félicitations et d’encouragement du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, à l'ensemble du personnel, exprimant ses remerciements personnels pour le soutien du chef de l’État. Concernant la gestion, Gassim Cherif Mahamat a salué le directeur général pour son attention portée à la parité dans les effectifs, soulignant que « les femmes ont une approche dans le travail, parfois plus douce, plus intelligente ». Il a invité le directeur à « s’appuyer davantage sur les jeunes femmes » pour mener à bien la mission éditoriale. Le ministre a évoqué les défis auxquels le secteur est confronté, appelant le personnel à aimer et honorer leur métier de journalisme, qu'il a qualifié de « métier noble, parfois mal compris ou piétiné ». Il a sensibilisé les journalistes à l'importance de leur travail face à la concurrence des réseaux sociaux et à l’instantanéité de l’information.



« Tenons-nous prêts, contribuons, nous allons relever les défis ensemble », a-t-il affirmé. En conclusion de sa visite, le ministre a promis de remédier rapidement aux préoccupations soulevées par le délégué du personnel, montrant ainsi sa volonté d'accompagner l’ATPE dans sa nouvelle phase de développement. Sa visite marque un tournant important dans la renaissance de l’agence et de son rôle crucial dans l’information au Tchad.