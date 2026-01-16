Le 17 janvier 2026, à Moundou, la Présidente du Conseil d'administration de la Maison d'Assistance aux Victimes des Violences Intimes (MAVI), Dionouma Régine, a inauguré une formation destinée aux journalistes et professionnels des médias. Cette initiative se concentre sur le thème : "Rôle des Médias dans la Promotion des Agendas 1325 et 2250 et la Prévention des Violences Basées sur le Genre."
Médias et Protection Sociale : Lancement du projet « Du Silence à l’Éveil » à Moundou
Alwihda Info | Par Golmem Ali - 17 Janvier 2026
La Maison d'Assistance aux Victimes des Violences Intimes (MAVI) a ouvert ce samedi 17 janvier 2026 une session de formation intensive à Moundou. L'objectif : transformer les journalistes en véritables alliés de la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) et promoteurs de la paix durable.
