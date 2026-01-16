Médias et Protection Sociale : Lancement du projet « Du Silence à l’Éveil » à Moundou





Le 17 janvier 2026, à Moundou, la Présidente du Conseil d'administration de la Maison d'Assistance aux Victimes des Violences Intimes (MAVI), Dionouma Régine, a inauguré une formation destinée aux journalistes et professionnels des médias. Cette initiative se concentre sur le thème : "Rôle des Médias dans la Promotion des Agendas 1325 et 2250 et la Prévention des Violences Basées sur le Genre." Cette action s'inscrit dans le cadre du projet "Du Silence à l'Éveil", qui vise à renforcer le rôle stratégique des médias dans la sensibilisation et la prévention des violences faites aux femmes. La formation s'efforce d'équiper les participants avec les outils nécessaires pour transmettre des informations justes et responsables sur ces thématiques cruciales. Dionouma Régine a souligné l'importance d'une information de qualité, déclarant : « Nous avons compris une chose essentielle, aucune action ne peut avoir un impact durable sans une information juste, responsable et engagée. » Elle a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités des médias pour soutenir MAVI dans sa mission. La Présidente a exprimé sa conviction que les médias jouent un rôle fondamental dans la diffusion d'informations et la sensibilisation du public aux questions de violences basées sur le genre. Elle a encouragé les participants à s'impliquer activement dans la formation et les discussions qui suivront, pour contribuer ensemble à un changement positif dans la société. Cette formation est une étape cruciale pour mobiliser les professionnels des médias dans la lutte contre les violences basées sur le genre et pour promouvoir des agendas internationaux tels que le 1325 (sur le rôle des femmes dans les conflits et le processus de paix) et le 2250 (concernant les jeunes, la paix et la sécurité). Grâce à des efforts concertés, cet engagement peut aider à bâtir une société plus juste et respectueuse des droits de chacun.