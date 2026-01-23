Alwihda Info
TCHAD

Moyen-Chari : Dieudonné Djonabaye dresse le cap entre relance industrielle et défis sécuritaires


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 24 Janvier 2026


À la veille d'une formation cruciale sur la gestion des finances publiques, le Président du Conseil provincial du Moyen-Chari, Dieudonné Djonabaye, a fait face à la presse ce vendredi 23 janvier 2026 à Sarh. Entre privatisation de la NSTT, blocages judiciaires de la zone industrielle et tensions à Korbol, le patron de la province a livré un diagnostic sans concession.


Moyen-Chari : Dieudonné Djonabaye dresse le cap entre relance industrielle et défis sécuritaires


 

C’est dans le cadre historique du Palais de la Fraternité que Dieudonné Djonabaye a clarifié les ambitions du Conseil provincial. Pour lui, la transformation économique de la province passe par une maîtrise rigoureuse du budget et une levée des verrous structurels qui freinent l'investissement.




Vers une gestion privée de la NSTT et un déblocage de la Zone Industrielle


Le président a balayé l'idée d'un déclin économique, pointant plutôt le déficit énergétique comme principal obstacle. Deux dossiers majeurs ont cristallisé l'attention :

  • La Nouvelle Société Textile du Tchad (NSTT) : Une privatisation est annoncée dans les prochains mois. Djonabaye prône l'efficacité du secteur privé : « Un privé dépend directement de la réussite de son entreprise ». Bonne nouvelle pour le bassin d'emploi local : les anciens employés seront prioritaires lors des recrutements.

  • La Zone Industrielle de Sarh : Le blocage n'est ni politique ni technique, mais judiciaire. Le président a révélé que des recours déposés par certains ressortissants de la province empêchent son installation. Il a appelé à la responsabilité de tous pour permettre l'ouverture de ce site vital pour l'emploi des jeunes.





Sécurité à Korbol : « La violence ne résout rien »


Revenant sur les affrontements sanglants dans le département de Korbol, Dieudonné Djonabaye a troqué son costume de gestionnaire pour celui de médiateur. Tout en qualifiant les fauteurs de troubles de « délinquants », il a insisté sur les causes profondes du conflit :

  1. L'enclavement géographique qui isole les populations.

  2. Les pressions environnementales qui attisent les tensions.

  3. La nécessité du dialogue pour préserver la paix sociale.




Cap sur le Festival d'Amdjarass



Malgré ces défis, le Moyen-Chari s'apprête à rayonner sur la scène culturelle. La province se prépare activement pour le Festival international de la culture sahélo-sahélienne d’Amdjarass (7 au 13 février 2026). Une vitrine essentielle pour attirer les regards vers les potentialités touristiques et artisanales de la région du sud.



Hommages nationaux : Le Tchad salue la mémoire du Général Issa Abderamane Kendji

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d'une veuve

