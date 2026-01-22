Alwihda Info
TCHAD

Moyen-Chari : L’URD appelle au calme et à la médiation après les affrontements à Korbol


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 23 Janvier 2026


Inquiété par la reprise des combats dans le département de Korbol, le bureau provincial de l'Union pour le Renouveau et la Démocratie (URD) a brisé le silence ce 22 janvier 2026. Le parti de la "main tendue" exhorte les belligérants à déposer les armes pour privilégier le dialogue national et le désenclavement de la région.


Le département de Korbol, situé dans la province du Moyen-Chari, traverse une zone de fortes turbulences depuis le début de l’année 2026. Des affrontements entre les Forces armées nationales tchadiennes et des groupes d'insurgés locaux ont replongé la zone dans l'insécurité. Pour l'URD, cette escalade menace directement les acquis de la cohabitation pacifique.




Un diagnostic sécuritaire alarmant


Le communiqué publié à Sarh souligne l'incompatibilité de ces violences avec les aspirations démocratiques du pays. L'URD pointe du doigt les pertes humaines et les dégâts collatéraux qui frappent les civils. Le parti rappelle que l'accès au pouvoir doit se faire par les urnes et non par les armes, réitérant son attachement à l'unité nationale.





Les six exigences de l’URD pour une paix durable



Pour sortir de l'impasse, le bureau provincial de l'URD propose une feuille de route axée sur la transparence et la réintégration :

  1. Cessation immédiate des hostilités : Un cessez-le-feu pour stopper l'hémorragie humaine.

  2. Enquête indépendante : Faire la lumière sur les causes et les responsabilités des affrontements.

  3. Médiation religieuse et institutionnelle : Reprendre les négociations sous l'égide de la Médiature.

  4. Désarmement et Réintégration : Créer une commission pour encadrer le retour à la vie civile des insurgés.

  5. Protection des déplacés : Assurer le retour sécurisé des populations ayant fui les représailles.

  6. Désenclavement de Korbol : Accélérer les infrastructures de transport pour briser l'isolement du département.





Le désenclavement : la clé de la stabilité


L'URD souligne un point crucial : l'isolement géographique de Korbol nourrit le sentiment d'abandon et les tensions sociales. Le parti estime que le développement économique, facilité par le désenclavement, est le meilleur rempart contre l'extrémisme et la violence armée.
 

En adressant ses condoléances aux victimes, l'URD se positionne en force de proposition, rappelant que la "main tendue" par les autorités ne peut être effective que si les acteurs locaux s'engagent sincèrement dans une voie pacifique.



