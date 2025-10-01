









AFRIQUE Mozambique : un don de 22,8 millions de dollars de la BAD pour la production de riz et la résilience climatique

Alwihda Info | Par Afdb - 2 Octobre 2025



Le projet est conçu pour quadrupler les rendements dans la production de riz, les faisant passer d’une tonne par hectare à quatre tonnes par hectare, et pour accroître les revenus annuels des ménages, d’environ 590 dollars à 1 000 dollars.

Le Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un don de 22,8 millions de dollars provenant du Fonds africain de développement, son guichet concessionnel, pour renforcer la chaîne de valeur du riz au Mozambique et améliorer la résilience climatique, ciblant 30 000 petits exploitants agricoles dans quatre provinces du pays.



Le don contribuera au financement du Projet de chaîne de valeur du riz et de résilience climatique, qui vise à accroître l’autosuffisance en riz du Mozambique en la faisant passer de 50 % à 75 % d’ici à 2030. Cette opération permettra de relever des défis cruciaux en matière de sécurité alimentaire dans l’un des pays africains les plus touchés par l’insécurité alimentaire. Bien que le riz soit un aliment de base, le Mozambique ne produit que la moitié des 600 000 tonnes que sa population consomme chaque année.



Le pays compte sur les importations pour combler ce déficit de 300 000 tonnes, une dépendance qui épuise les réserves de change et aggrave la pauvreté dans les zones rurales. « En ciblant les populations les plus vulnérables et en mettant l’accent sur les technologies climato-intelligentes, ce don aura un impact durable sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations rurales », a déclaré Macmillan Anyanwu, chef du bureau pays du Groupe de la Banque pour le Mozambique.



Il a souligné que l’initiative était alignée sur la stratégie nationale de développement du pays et sur l’engagement de l’institution en faveur de la transformation des chaînes de valeur agricoles. Le projet cible spécifiquement les populations vulnérables, 70 % des bénéficiaires étant des femmes et 30 % des jeunes.



Le projet est conçu pour quadrupler les rendements dans la production de riz, les faisant passer d’une tonne par hectare à quatre tonnes par hectare, et pour accroître les revenus annuels des ménages, d’environ 590 dollars à 1 000 dollars. Les premiers résultats devraient se traduire par une augmentation de 6 000 tonnes de riz par an. Bien que ce chiffre ne couvre que 2 % du déficit actuel du pays, il pose les bases d’une hausse de la production et d’une réduction de la dépendance à l’égard des importations.



Le projet « RIVACREP » réhabilitera 1 000 hectares d’infrastructures d’irrigation, principalement dans la province de Gaza, et établira cinq petites usines de rizerie ainsi que dix centres d’agrégation par le biais d’un partenariat public-privé. Les interventions clés comprennent la réhabilitation des systèmes d’irrigation, le nivellement des sols, l’amélioration du drainage et la construction d’installations de stockage résilientes au climat, ainsi que l’introduction de variétés de riz résistantes à la sécheresse et aux inondations grâce à des partenariats avec des institutions de recherche internationales.



Ces interventions devraient permettre de réduire de plus de moitié les pertes post-récolte, qui passeraient ainsi de 26 % à 12 %. « En construisant des infrastructures résilientes et en intégrant les acteurs du secteur privé, le RIVACREP permettra au Mozambique de réduire sa dépendance à l’égard des importations, de créer de la valeur ajoutée au niveau national et de poser les bases d’un secteur rizicole industrialisé et climato-intelligent », a précisé Neeraj Vij, responsable sectoriel régional pour l’industrie, l’agriculture et le développement humain au sein du Groupe de la Banque africaine de développement.



« Ce projet servira également de modèle pour le développement d’une chaîne de valeur transformatrice, reproductible pour d’autres produits de base clés. Cela contribuera à bâtir une économie plus autonome et plus résiliente, réduisant la dépendance extérieure tout en créant des opportunités pour les jeunes et les femmes », a-t-il ajouté.



Répondre aux besoins en matière de sécurité alimentaire et de nutrition

Le Mozambique est confronté à une malnutrition généralisée, avec des taux de retard de croissance infantile atteignant 44 % dans la province de Zambezie. Le projet intègre une forte composante nutritionnelle ciblant 6 000 bénéficiaires par le biais de la promotion de variétés de riz biofortifiées riches en fer et en zinc.



Pour traiter la question de la vulnérabilité aux chocs climatiques et aux défis sécuritaires régionaux, en particulier dans les provinces septentrionales du pays, le projet « RIVACREP » comporte également un mécanisme de réponse d’urgence, permettant un soutien rapide en cas de crise. Le ministère mozambicain de l’Agriculture, de l’Environnement et de la Pêche dirigera la mise en œuvre du projet, avec des garanties pour assurer la protection environnementale et sociale.



Le « RIVACREP » soutient de multiples objectifs de développement alignés sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine et les Objectifs de développement durable des Nations unies. La durée du projet s’étend de décembre 2025 à décembre 2030, avec une revue à mi-parcours en 2028.



Le Fonds africain de développement est le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement, qui octroie des dons et des prêts à taux réduit pour soutenir des projets de développement dans les pays les plus vulnérables d’Afrique. Ce soutien illustre l’engagement renouvelé du Groupe de la Banque africaine de développement en faveur de la résilience climatique, de la croissance inclusive et de la production agricole à valeur ajoutée.





