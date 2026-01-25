N’Djamena : L’Avenue Mahamat Abdramane Darbaye inaugurée entre devoir de mémoire et modernité

La cérémonie a réuni un parterre de personnalités civiles et militaires, les proches du défunt ainsi que ses anciens frères d'armes pour célébrer la mémoire de l'ancien haut responsable de la Gendarmerie nationale, décédé en service en 2006.





Le sens du service : Le maire de N’Djamena, Sanoussi Hassana Abdoulaye, a souligné que cet acte honore une conception exigeante de la responsabilité publique et un engagement constant pour l’intérêt général.

Des valeurs gravées dans l’asphalte : Salahadine Mahamat Abdramane Darbaye, fils aîné et représentant de la famille, a estimé que donner ce nom à une avenue structurante permet de "graver des valeurs dans la durée".

Un chef humain et rigoureux : Le Général Idriss Dokony Adiker a rappelé l'anecdote d'un chef qui, s'il exigeait une discipline de fer, savait avant tout protéger et écouter ses hommes.

Au-delà de la symbolique mémorielle, cet ouvrage constitue un levier majeur pour le développement urbain de la capitale.



Tracé et connectivité : Longue de 5,8 km, l'avenue relie le rond-point de la Patte d’Oie au quartier Amsinéné .

Impact territorial : Elle traverse les 1er et 10e arrondissements , jouant un rôle clé dans le désenclavement des quartiers Nord.

Objectifs : L'infrastructure vise à fluidifier la mobilité urbaine et à soutenir durablement le dynamisme socio-économique de la ville.

Le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien routier, Amir Idriss Kourda, qui a officié la cérémonie, a rappelé que ce projet s'inscrit dans un vaste programme de modernisation nationale.





Il a profité de cette tribune pour interpeller les autorités locales et les usagers :



Gestion des communes : Les maires de la ville et des arrondissements traversés sont appelés à une gestion rigoureuse de ce patrimoine. Responsabilité citoyenne : Un appel ferme a été lancé pour le respect strict du code de la route afin de préserver des vies sur ce nouvel axe.







La cérémonie s'est achevée par la coupure du ruban symbolique et le dévoilement de la plaque nominative, scellant ainsi l'entrée du Général Darbaye dans la géographie mémorielle de N’Djamena.

