TCHAD
N’Djamena : L’Inde célèbre sa 77ème Journée de la République sous le signe de l’amitié tchado-indienne
Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 26 Janvier 2026
Ce lundi 26 janvier 2026, l’Ambassade de l’Inde à N’Djamena a vibré au rythme des célébrations du "Republic Day". Entre solennité républicaine et ferveur patriotique, cette journée a marqué l'ancrage des idéaux de justice et d'égalité qui lient désormais New Delhi à ses partenaires africains, dont le Tchad.
À l'occasion de la Journée de la République, l'Ambassade de l'Inde au Tchad a organisé une cérémonie de levée des couleurs nationales le 26 janvier 2026 au sein de la chancellerie. Cet événement a été l'occasion de réfléchir sur le parcours historique de l'Inde et ses idéaux constitutionnels.
