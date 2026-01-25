N’Djamena : L’Inde célèbre sa 77ème Journée de la République sous le signe de l’amitié tchado-indienne







À l'occasion de la Journée de la République, l'Ambassade de l'Inde au Tchad a organisé une cérémonie de levée des couleurs nationales le 26 janvier 2026 au sein de la chancellerie. Cet événement a été l'occasion de réfléchir sur le parcours historique de l'Inde et ses idéaux constitutionnels. La cérémonie a rassemblé des ressortissants indiens résidant au Tchad ainsi que des membres de l'association des étudiants tchadiens Yarana, témoignant des liens d'amitié et de coopération entre les deux peuples. Le 15 août 1947, l'Inde a obtenu son indépendance, un tournant qui a radicalement transformé son destin. Le 26 janvier 1950, la Constitution indienne est officiellement entrée en vigueur, marquant la naissance de la République de l’Inde et l’ancrage de ses idéaux de justice, de liberté, d’égalité et de fraternité. L'Inde, en tant que berceau de la démocratie, s'est affranchie des systèmes de domination pour établir une République démocratique. Sa Constitution, considérée comme le document fondateur de la plus grande république démocratique du monde, a posé des bases solides pour l’unité nationale et l’esprit patriotique. Des dispositions spécifiques garantissent la cohésion du pays, renforçant ainsi son intégrité. Les célébrations du 26 janvier contribuent à renforcer l'esprit d'unité nationale et la fierté du peuple indien. De la région nord au sud et de l’est à l’ouest, l’héritage culturel commun laissé par les ancêtres continue de tisser les liens de l’unité. Tous les efforts visant à promouvoir et préserver cet esprit d’unité sont unanimement salués par la communauté. Cette cérémonie est bien plus qu’une simple commémoration; elle représente une occasion de célébrer les idéaux fondamentaux de la République indienne et de promouvoir les valeurs de démocratie et d'unité tant au sein de l'Inde qu'en dehors, notamment en soutien aux relations avec le Tchad.