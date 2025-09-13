Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

N’Djamena : l’AFC allie citoyenneté et écologie à la Direction Générale de la Police n°2


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 13 Septembre 2025


Munis de houes, balais et pioches, les membres de l’Association Femme Citoyenne (AFC) ont mené, ce samedi 13 septembre 2025, une double activité citoyenne à la Direction Générale de la Police n°2, située dans la Commune du 8ᵉ Arrondissement. L’initiative a consisté en un nettoyage de la cour suivi d’une opération de mise en terre de plants, en présence du Directeur général adjoint de la Police nationale.


Pour Mariam Ali Moussa, représentante de l’AFC, cette action de balayage s’inscrit dans la volonté d’assainir les institutions de la République. Quant aux plants, essentiellement composés de manguiers, ils visent à contribuer à la lutte contre la désertification et à offrir des bénéfices futurs aux générations à venir.

Le maire de la Commune du 8ᵉ Arrondissement, Hassan Abdoulaye, a salué le choix porté sur sa circonscription pour abriter ces activités citoyennes, invitant d’autres associations à emboîter le pas à l’AFC.

De son côté, Paul Manga, Directeur général adjoint de la Police nationale, a félicité l’initiative de l’AFC et a lancé un message empreint d’optimisme : « Chacun et chacune de nous ici présent mangera les fruits de ces arbres que nous venons de planter. »

L’Association Femme Citoyenne (AFC) œuvre pour la lutte contre les violences basées sur le genre, l’amélioration de l’accès aux droits humains, à l’éducation et à l’emploi, ainsi que pour le renforcement des capacités des femmes. Elle milite également pour la promotion de l’égalité des genres, l’autonomisation des femmes et des filles, et leur participation active à la vie politique, économique et sociale du Tchad.


