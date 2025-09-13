N’Djamena : l’AFC allie citoyenneté et écologie à la Direction Générale de la Police n°2

Pour Mariam Ali Moussa, représentante de l’AFC, cette action de balayage s’inscrit dans la volonté d’assainir les institutions de la République. Quant aux plants, essentiellement composés de manguiers, ils visent à contribuer à la lutte contre la désertification et à offrir des bénéfices futurs aux générations à venir.



Le maire de la Commune du 8ᵉ Arrondissement, Hassan Abdoulaye, a salué le choix porté sur sa circonscription pour abriter ces activités citoyennes, invitant d’autres associations à emboîter le pas à l’AFC.



De son côté, Paul Manga, Directeur général adjoint de la Police nationale, a félicité l’initiative de l’AFC et a lancé un message empreint d’optimisme : « Chacun et chacune de nous ici présent mangera les fruits de ces arbres que nous venons de planter. »



L’Association Femme Citoyenne (AFC) œuvre pour la lutte contre les violences basées sur le genre, l’amélioration de l’accès aux droits humains, à l’éducation et à l’emploi, ainsi que pour le renforcement des capacités des femmes. Elle milite également pour la promotion de l’égalité des genres, l’autonomisation des femmes et des filles, et leur participation active à la vie politique, économique et sociale du Tchad.