N'Djamena : le "Comité de développement local" initie une vaste campagne pour la paix

La campagne est placée sous le thème : "importance de la paix, la bonne cohabitation pacifique, l'unité nationale de tous les filles et fils du Tchad et gestion du message". L'objectif est de mobiliser la population locale pour soutenir le système éducatif.



Le 1er maire adjoint de la commune du 1er arrondissement, Moussa Samadjida, a salué la maturité de l'ONG nationale pour cette activité importante. Il a exhorté les participants à être attentifs pour mieux apprendre.



Le coordonnateur de l'ONG, Ali Mouro Djouma, a énuméré les objectifs du CDL sont entre autres de :

- promouvoir la santé, la paix et la cohésion sociale ;

- informer, éduquer et communiquer sur le planning familial ;

- sensibiliser les méthodes d'espacement des naissances, les IST et le VIH/SIDA ;

- travailler en étroite collaboration avec l'administration publique et les instances judiciaires ;

- promouvoir la production végétale et la formation professionnelle ;

- transformer les produits locaux aussi divers que variés et de très bonne qualité pour le bien-être de la population ;

- favoriser l'accès à l'eau, à la route, à l'hygiène et à l'assainissement de la population en détresse.



D'après Ali Mouro Djouma, le développement doit faire face à trois principaux enjeux, notamment, répondre aux besoins des populations, assurer un développement économique et social à l'échelle nationale, inscrire la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales puis mettre en place un instrument qui permettra de négocier le financement des projets.



Ali Doumro Djouma a indiqué que la campagne vise toutes les couches sociale de la ville de N'Djamena. À travers cette mission, il s'agit de vulgariser le message de paix, encourager un développement multiforme et accompagner la croissance économique.