N'Djamena : le gouvernement dépêche une assistance aux sinistrés de Walia

Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Abdoulmadid Abderahim, a relevé que depuis un moment, les sinistrés vivent dans une situation compliquée. Les causes sont les eaux des pluies et la montée des eaux fluviales, dit-il.



Abdoulmadid Abderahim a demandé aux sinistrés d'être courageux et a rassuré que le gouvernement ménagera toujours des efforts pour leur réinsertion sociale. Il a aussi salué les efforts des forces de sécurité pour le déplacement des sinistrés.



À l'issue de la visite, les autorités se sont relayées pour remettre des kits alimentaires (sacs de maïs, bidons d'huile) et des moustiquaires aux sinistrés.