N'Djamena : le nouveau bureau de soutien WIHDA/MPS officiellement lancé

Oumar Adouma Abdoulaye, le coordonnateur national du WIHDA/MPS, a déclaré que cette initiative est portée par des citoyens dédiés aux valeurs de paix, d'unité et de solidarité, et vise à unir les Tchadiens dans un esprit de fraternité et de cohésion nationale. Il a souligné l'importance de la participation de tous à la consultation référendaire actuelle pour une transition réussie depuis avril 2021.



Il a également appelé à une participation massive et un vote affirmatif au référendum pour assurer la continuité de la transition démocratique.



Ahmat Teiro Issa, secrétaire général adjoint du MPS, a reconnu l'importance stratégique du nouveau bureau de soutien dans la campagne référendaire imminente, le qualifiant de centre de stratégie et d'innovation pour le parti.



Il a exhorté les militants et sympathisants du MPS à retirer leurs cartes d'électeur et à voter en faveur du "Oui" lors du référendum du 17 décembre, affirmant que le MPS soutient fermement le président de la transition et cherche à remporter les prochains défis électoraux.