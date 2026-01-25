Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

N’Djamena : un accident vire à l’intimidation dans le 7ᵉ arrondissement


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 25 Janvier 2026



N’Djamena : un accident vire à l’intimidation dans le 7ᵉ arrondissement
Le 24 janvier 2026, un incident s’est produit à N’Djamena, précisément dans le 7ᵉ arrondissement, impliquant un conducteur de poids lourd et le propriétaire d’un véhicule V8.

Le propriétaire d'une Toyota V8 est entré en collision avec le camion. Les deux conducteurs se sont arrêtés pour constater les dégâts. Comme c’est souvent le cas à N’Djamena lors d’un accident de la circulation, une foule s’est rapidement formée autour des lieux. Le propriétaire du V8 semblait être en état d’ébriété. Dans la foule, certaines personnes ont alors lancé au chauffeur du camion : « Laisse-le, c’est un soûlard qui t’a percuté. »

Visiblement irrité par ces propos, le propriétaire du V8 a fait interpeller le conducteur du poids lourd et l’a conduit au commissariat du secteur. Cherchant à identifier les personnes qui l’avaient qualifié de « soûlard », il a interrogé le chauffeur du camion, lequel a expliqué qu’il ne pouvait pas les reconnaître au vu du nombre de personnes présentes.

Par la suite, le propriétaire du V8 a fait monter le conducteur du poids lourd dans son propre véhicule. Il y aurait alors ouvert un grand sac rempli d’argent, tout en le menaçant : « Demande-moi pardon et je te laisse partir. Si tu refuses, je fais confisquer ton véhicule. » Il aurait également laissé entendre qu’il bénéficiait d’une certaine impunité.

Bien qu’il ait été la victime de l’accident, le conducteur du poids lourd a fini par présenter ses excuses sous la contrainte avant d’être finalement relâché.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/01/2026

Tchad : Farchana valide son Plan d’aménagement urbain pour un développement structuré et inclusif

Tchad : Farchana valide son Plan d’aménagement urbain pour un développement structuré et inclusif

Centrafrique : des responsables de la TV publique arrêtés puis relâchés après la coupure du discours présidentiel Centrafrique : des responsables de la TV publique arrêtés puis relâchés après la coupure du discours présidentiel 23/01/2026

Populaires

Tchad : nomination d'un ambassadeur au Bénin

24/01/2026

Tchad : une voiture ravagée par les flammes devant la station Kaba à Abéché

24/01/2026

Mourir en ville et être enterré au village : le paradoxe des funérailles tchadiennes

24/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/01/2026 - Barra Lutter

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter