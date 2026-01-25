N’Djamena : un accident vire à l’intimidation dans le 7ᵉ arrondissement

Le 24 janvier 2026, un incident s’est produit à N’Djamena, précisément dans le 7ᵉ arrondissement, impliquant un conducteur de poids lourd et le propriétaire d’un véhicule V8.



Le propriétaire d'une Toyota V8 est entré en collision avec le camion. Les deux conducteurs se sont arrêtés pour constater les dégâts. Comme c’est souvent le cas à N’Djamena lors d’un accident de la circulation, une foule s’est rapidement formée autour des lieux. Le propriétaire du V8 semblait être en état d’ébriété. Dans la foule, certaines personnes ont alors lancé au chauffeur du camion : « Laisse-le, c’est un soûlard qui t’a percuté. »



Visiblement irrité par ces propos, le propriétaire du V8 a fait interpeller le conducteur du poids lourd et l’a conduit au commissariat du secteur. Cherchant à identifier les personnes qui l’avaient qualifié de « soûlard », il a interrogé le chauffeur du camion, lequel a expliqué qu’il ne pouvait pas les reconnaître au vu du nombre de personnes présentes.



Par la suite, le propriétaire du V8 a fait monter le conducteur du poids lourd dans son propre véhicule. Il y aurait alors ouvert un grand sac rempli d’argent, tout en le menaçant : « Demande-moi pardon et je te laisse partir. Si tu refuses, je fais confisquer ton véhicule. » Il aurait également laissé entendre qu’il bénéficiait d’une certaine impunité.



Bien qu’il ait été la victime de l’accident, le conducteur du poids lourd a fini par présenter ses excuses sous la contrainte avant d’être finalement relâché.