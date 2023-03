N'Djamena : un hippopotame en vadrouille, escorté par la gendarmerie et les pompiers

L'incident a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, certains se demandant si l'un des hippopotames ne cherchait pas à rejoindre le gouvernement, tandis que d'autres évoquaient une possible attaque contre la cuve de Gala.



Les sapeurs-pompiers et les gendarmes sont intervenus pour assurer leur sécurité et les escorter jusqu'au fleuve.Ce type d'incident risque de devenir de plus en plus fréquent en raison de la destruction de l'habitat naturel des animaux par les activités humaines. Les hippopotames sont une espèce vulnérable et leur survie dépend de la préservation de leur environnement.En novembre 2022, un hippopotame a tué cinq personnes dont une femme enceinte à Farcha Milezi.