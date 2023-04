Nécrologie : l’ambassadeur d’Israël au Cameroun est décédé

L’ambassade d’Israël au Cameroun a annoncé ce lundi 10 avril 2023, le décès de Isi Yanouka. Cependant, la représentation diplomatique n’a pas précisé si le diplomate a rendu son dernier souffle en terre camerounaise, et non plus, elle n’a donné aucune précision sur les causes de son décès.



« S.E Yanouka était un diplomate chevronné, exceptionnel, une personne généreuse et douce, qui partageait les valeurs d’humanisme. Ses actions étaient le reflet des excellentes relations qui existent entre le Cameroun et l’Israël », peut-on lire sur la page Facebook de l’ambassade. Il faut rappeler que c’est en février 2020 que l’ambassadeur Isi Yanouka a été accrédité au Cameroun.



Avant cette nomination, il était le directeur du département des organisations internes et des agences spécialisées au ministère israélien des Affaires étrangères, poste occupé depuis février 2018. Entre 2016 et 2018, il a été chef du bureau brésilien à la division pour l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et les Caraïbes. Il a également été ambassadeur en Côte d’Ivoire, au Togo et au Bénin.



En poste à Yaoundé, Isi Yanouka a contribué au renforcement de la coopération technique entre Yaoundé et Tel-Aviv. En effet, depuis de longues années, Israël accompagne en le Cameroun dans la formation de certaines unités d’élite de son armée, notamment à travers le Bataillon d’intervention rapide (BIR) et la Garde présidentielle (GP).



La coopération entre les deux pays porte par ailleurs, sur l’agriculture et le domaine des technologies. En poste à Yaoundé, l’ambassadeur de l’Etat hébreux officiait également en Guinée-équatoriale, au Gabon, en République centrafricaine et au Congo.