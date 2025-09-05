Alwihda Info
AFRIQUE

Niger : Création de la compagnie aérienne nationale "Niger Air International"


Alwihda Info | Par - 5 Septembre 2025


Le Conseil des ministres du Niger, présidé par le Général Abdourahamane Tiani, a approuvé la création de Niger Air International, la nouvelle compagnie aérienne nationale du pays. L'annonce a été faite ce jeudi 4 septembre 2025.


Un pas vers la souveraineté économique

 
Constituée sous forme de société d'économie mixte avec une majorité de capital public, la compagnie est également ouverte aux investissements du secteur privé. L'objectif est de renforcer la souveraineté économique du Niger, de rompre avec la dépendance aux compagnies étrangères et d'assurer le désenclavement du pays, tant à l'intérieur qu'à l'international.

 
La création de cette compagnie s'inscrit dans la vision présidentielle de "développement des bases de production pour la souveraineté économique". Bien que le Niger ait connu des échecs passés avec des compagnies nationales, les autorités sont déterminées à assurer la réussite de cette nouvelle entité en misant sur le professionnalisme et l'expertise. Les détails opérationnels, comme les types d'avions et les destinations, n'ont pas encore été communiqués.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


