AFRIQUE

Niger : Réunion du Conseil de Sécurité Régional à Dosso, présidée par le Général Tiani


Alwihda Info | Par - 9 Novembre 2025


Le 09 novembre 2025, le Président de la République et Chef de l'État, Général d'Armée Abdourahamane Tiani, a présidé une réunion du Conseil de sécurité dans la région de Dosso. Cette rencontre a eu lieu très tôt le matin, avec pour objectif d'évaluer la situation sécuritaire de la région sous tous ses aspects.


Niger : Réunion du Conseil de Sécurité Régional à Dosso, présidée par le Général Tiani


 

Participants à la Réunion

L'importante réunion a rassemblé plusieurs personnalités clés, notamment :
  • Général d'Armée Salifou Modi, Ministre d'État et Ministre de la Défense nationale.
  • Général de Division Moussa Salaou Barmou, Chef d'État-Major des Armées.
  • Général de Brigade Ibro Amadou Bacharou, Chef d'État-Major Particulier du Président de la République.
  • Commissaire Général Assahaba Ebankawel, Directeur Général de la Police nationale.
  • M. Salim Mahamadou Gado, Directeur de Cabinet adjoint du Président de la République.
  • Colonel-Major Kimba Tahirou, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale.
  • Colonel-Major Bana Alassane, Gouverneur de la région de Dosso.
  • L'ensemble des responsables régionaux des Forces de Défense et de Sécurité.

Objectifs de la Réunion


Cette séance de travail démontre la volonté des plus hautes autorités du pays d'assurer la sécurité des populations. Elle vise également à renforcer la coordination des actions sur le terrain, essentielle pour faire face aux défis sécuritaires actuels.

 

  La réunion du Conseil de sécurité à Dosso témoigne de l'engagement du gouvernement nigérien à prendre des mesures proactives pour garantir la sécurité et la stabilité dans la région. Cette initiative est cruciale pour renforcer la confiance des citoyens et assurer un environnement sûr pour tous.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


