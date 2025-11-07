Niger : Réunion du Conseil de Sécurité Régional à Dosso, présidée par le Général Tiani

Participants à la RéunionL'importante réunion a rassemblé plusieurs personnalités clés, notamment :
- Général d'Armée Salifou Modi, Ministre d'État et Ministre de la Défense nationale.
- Général de Division Moussa Salaou Barmou, Chef d'État-Major des Armées.
- Général de Brigade Ibro Amadou Bacharou, Chef d'État-Major Particulier du Président de la République.
- Commissaire Général Assahaba Ebankawel, Directeur Général de la Police nationale.
- M. Salim Mahamadou Gado, Directeur de Cabinet adjoint du Président de la République.
- Colonel-Major Kimba Tahirou, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale.
- Colonel-Major Bana Alassane, Gouverneur de la région de Dosso.
- L'ensemble des responsables régionaux des Forces de Défense et de Sécurité.
Objectifs de la Réunion
Cette séance de travail démontre la volonté des plus hautes autorités du pays d'assurer la sécurité des populations. Elle vise également à renforcer la coordination des actions sur le terrain, essentielle pour faire face aux défis sécuritaires actuels.