Niger : Réunion du Conseil de Sécurité Régional à Dosso, présidée par le Général Tiani

Participants à la Réunion

Général d'Armée Salifou Modi , Ministre d'État et Ministre de la Défense nationale.

, Ministre d'État et Ministre de la Défense nationale. Général de Division Moussa Salaou Barmou , Chef d'État-Major des Armées.

, Chef d'État-Major des Armées. Général de Brigade Ibro Amadou Bacharou , Chef d'État-Major Particulier du Président de la République.

, Chef d'État-Major Particulier du Président de la République. Commissaire Général Assahaba Ebankawel , Directeur Général de la Police nationale.

, Directeur Général de la Police nationale. M. Salim Mahamadou Gado , Directeur de Cabinet adjoint du Président de la République.

, Directeur de Cabinet adjoint du Président de la République. Colonel-Major Kimba Tahirou , Haut Commandant de la Gendarmerie nationale.

, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale. Colonel-Major Bana Alassane , Gouverneur de la région de Dosso.

, Gouverneur de la région de Dosso. L'ensemble des responsables régionaux des Forces de Défense et de Sécurité.

Objectifs de la Réunion

Cette séance de travail démontre la volonté des plus hautes autorités du pays d'assurer la sécurité des populations. Elle vise également à renforcer la coordination des actions sur le terrain, essentielle pour faire face aux défis sécuritaires actuels.La réunion du Conseil de sécurité à Dosso témoigne de l'engagement du gouvernement nigérien à prendre des mesures proactives pour garantir la sécurité et la stabilité dans la région. Cette initiative est cruciale pour renforcer la confiance des citoyens et assurer un environnement sûr pour tous.