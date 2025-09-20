AFRIQUE

Niger : Une ambulance et ses occupants enlevés sur l'axe Ayorou-Tillabéri

Alwihda Info | Par Peter Kum - 21 Septembre 2025

L’axe routier Ayorou-Tillabéri, déjà réputé dangereux, a de nouveau été le théâtre d’un incident grave. Selon des sources locales, une ambulance et ses occupants ont été enlevés dans la soirée de ce samedi 20 septembre 2025.