AFRIQUE

Niger : Une ambulance et ses occupants enlevés sur l'axe Ayorou-Tillabéri


Alwihda Info | Par - 21 Septembre 2025


L’axe routier Ayorou-Tillabéri, déjà réputé dangereux, a de nouveau été le théâtre d’un incident grave. Selon des sources locales, une ambulance et ses occupants ont été enlevés dans la soirée de ce samedi 20 septembre 2025.


Il s’agit de l’ambulance du CSI d’Inatès, conduite par deux chauffeurs. Après avoir déposé des patients, les assaillants sont repartis avec le véhicule et les deux chauffeurs.
Peter Kum
