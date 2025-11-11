Niger : arrivée du président de la République à Agadez

Le président de la République, chef de l'Etat, le général d'Armée Abdourahamane Tiani est arrivé à Agadez, dans la soirée de mardi 11 novembre 2025, dans le cadre de sa visite de proximité en profondeur du pays.



Le président de la République Abdourahamane Tiani a reçu un accueil chaleureux par les responsables administratifs, coutumiers et religieux de la capitale de l’Aïr. Il a été ovationné par un bain de foule au rythme des youyous et du biyanou. La cité de l'Aïr est en effervescence, le cortège présidentiel a eu de la peine à se frayer un chemin, accompagné par des klaxons des voitures, motos, jusqu'à la case de passage présidentielle.



Quittant la région de Tahoua pour Agadez, le chef de l’état a marqué sur son trajet plusieurs arrêts pour saluer la population sortie l’acclamer. La localité de Tamaya a constitué la dernière étape du passage de la délégation présidentielle où le gouverneur de la région de Tahoua, le colonel-major Souleymane Amadou Moussa a pris congé de son illustre hôte.



A l’entame de l’étape d’Agadez, le général d’armée a procédé au même exercice, celui de descendre de son véhicule pour saluer la population en place quel que soit son nombre. Un président reconnaissant qui entretient d'excellentes relations avec la population de son pays.



Le général Tiani qui effectue cette visite de proximité en profondeur du pays par voie terrestre entend recueillir les préoccupations des populations, voire de visu l’état des routes, échanger de la situation sécuritaire, ainsi que de celle agricole et pastorale.