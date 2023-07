Niger : la France exige le retour de Bazoum au pouvoir et suspend ses aides

La France suspend, avec effet immédiat, toutes ses actions d’aide au développement et d’appui budgétaire au Niger, selon un communiqué du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.



La France demande le retour sans délai à l’ordre constitutionnel nigérien, autour du Président Mohamed Bazoum, élu par les Nigériens, ajoute le communiqué.



Le président français Emmanuel Macron a tenu ce 29 juillet 2023 un conseil de défense et de sécurité nationale à la suite du renversement du pouvoir au Niger, considéré comme l'un de ses derniers alliés au Sahel.