Nigeria : AFRICOM élabore trois scénarios d'intervention contre l'ISWAP et d'autres groupes armés

Info et Image : Brant @BrantPhilip_
Ces plans se déclinent en trois options distinctes : légère, moyenne et lourde.
Les Trois Options d'AFRICOM
|Option
|Description de l'intervention
|Faisabilité et contraintes
|Légère (Modérée)
|Poursuite du soutien à l'armée nigériane, avec un appui militaire et financier supplémentaire pour aider le gouvernement à neutraliser les menaces.
|La plus probable. Maintien du statu quo avec renforcement des moyens.
|Intermédiaire (Moyenne)
|Frappes de drones et opérations conjointes avec l'armée nigériane contre les camps et positions terroristes.
|Difficile. Perte d'accès aux bases aériennes au Niger (Niamey et Agadez). L'alternative la plus réaliste serait d'opérer depuis la base d'AFRICOM à Djibouti.
|Radicale (Lourde)
|Déploiement d'un groupe aéronaval dans le golfe de Guinée pour mener des frappes aériennes d'envergure avec des avions de chasse.
|La moins probable. Contrainte logistique majeure due à la disponibilité limitée des porte-avions (déploiement en cours ou maintenance).
L'élaboration de ces scénarios montre l'importance stratégique accordée par les États-Unis à la lutte contre les groupes islamistes et les bandes armées qui déstabilisent le nord du Nigeria.