AFRIQUE

Nigeria : AFRICOM élabore trois scénarios d'intervention contre l'ISWAP et d'autres groupes armés


Alwihda Info | Par - 8 Novembre 2025


Le Commandement américain pour l'Afrique (AFRICOM) a élaboré des plans d'intervention au Nigeria, visant principalement l'ISWAP (État islamique en Afrique de l'Ouest) et, dans une moindre mesure, d'autres groupes islamistes tels que le JAS (Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad, faction de Boko Haram) et des bandes armées décentralisées.


Info et Image : Brant @BrantPhilip_
Ces plans se déclinent en trois options distinctes : légère, moyenne et lourde.


 

Les Trois Options d'AFRICOM

 
 

Option Description de l'intervention Faisabilité et contraintes
Légère (Modérée) Poursuite du soutien à l'armée nigériane, avec un appui militaire et financier supplémentaire pour aider le gouvernement à neutraliser les menaces. La plus probable. Maintien du statu quo avec renforcement des moyens.
Intermédiaire (Moyenne) Frappes de drones et opérations conjointes avec l'armée nigériane contre les camps et positions terroristes. Difficile. Perte d'accès aux bases aériennes au Niger (Niamey et Agadez). L'alternative la plus réaliste serait d'opérer depuis la base d'AFRICOM à Djibouti.
Radicale (Lourde) Déploiement d'un groupe aéronaval dans le golfe de Guinée pour mener des frappes aériennes d'envergure avec des avions de chasse. La moins probable. Contrainte logistique majeure due à la disponibilité limitée des porte-avions (déploiement en cours ou maintenance).






L'élaboration de ces scénarios montre l'importance stratégique accordée par les États-Unis à la lutte contre les groupes islamistes et les bandes armées qui déstabilisent le nord du Nigeria.

 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


