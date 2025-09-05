Alwihda Info
AFRIQUE

Nigeria : ISWAP revendique une attaque contre la Force civile conjointe à Monguno


Alwihda Info | Par - 6 Septembre 2025


Le groupe terroriste État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) a affirmé avoir mené une attaque à Monguno, dans le nord-est du Nigeria. Selon le groupe, l'assaut a ciblé la Force civile conjointe (CJTF), une milice d'autodéfense locale.


Nigeria : ISWAP revendique une attaque contre la Force civile conjointe à Monguno


 

Bilan et dégâts revendiqués

 
L'ISWAP a déclaré avoir tué un chef de la CJTF et deux officiers lors de l'attaque. Les assaillants ont également revendiqué l'incendie de la maison et du véhicule de la victime principale.
