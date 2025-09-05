Bilan et dégâts revendiqués
L'ISWAP a déclaré avoir tué un chef de la CJTF et deux officiers lors de l'attaque. Les assaillants ont également revendiqué l'incendie de la maison et du véhicule de la victime principale.
Nigeria : ISWAP revendique une attaque contre la Force civile conjointe à Monguno
Alwihda Info | Par Peter Kum - 6 Septembre 2025
Le groupe terroriste État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) a affirmé avoir mené une attaque à Monguno, dans le nord-est du Nigeria. Selon le groupe, l'assaut a ciblé la Force civile conjointe (CJTF), une milice d'autodéfense locale.
