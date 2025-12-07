Alwihda Info
AFRIQUE

Nigeria : Un Alpha Jet s'écrase dans l'État du Niger, les pilotes s'éjectent sains et saufs


Alwihda Info | Par - 7 Décembre 2025


La Nigerian Air Force (NAF) a confirmé samedi soir l'incident impliquant un avion de chasse Alpha Jet qui s'est écrasé près de Karabonde (zone de gouvernement local de Borgu, État du Niger). L'accident est survenu à la Base Aérienne de Kainji.


L'incident a eu lieu lors d'un vol de vérification fonctionnelle post-inspection (post-inspection functional check flight).

 

Le Commodore de l'Air Ehimen Ejodame, Directeur des Relations Publiques et de l’Information, a expliqué que peu après le décollage, l'appareil a développé une panne critique (critical fault).



Les pilotes ont fait preuve d'un professionnalisme et d'un sang-froid remarquables. Ils ont "manœuvré l'avion loin des zones peuplées avant d'exécuter une éjection sécurisée".

 

Les deux pilotes ont survécu à l'urgence et subissent actuellement une évaluation médicale de routine.

 

 

Le Chef d'État-Major de l'Air, Air Marshal Sunday Kelvin Aneke, a vivement félicité les pilotes pour leur courage, leur discipline et leur jugement sûr, qui ont permis d'éviter toute perte de vie civile ou militaire.



L'Air Marshal Aneke a ordonné la formation immédiate d'une Commission d'enquête (Board of Inquiry) pour investiguer l'incident.

 

La NAF a réaffirmé son engagement inébranlable envers des normes de sécurité rigoureuses et l'excellence opérationnelle, se dédiant à la protection de son personnel et des citoyens, conformément à son mandat constitutionnel.

