Nigeria : Un Alpha Jet s'écrase dans l'État du Niger, les pilotes s'éjectent sains et saufs

L'incident a eu lieu lors d'un vol de vérification fonctionnelle post-inspection (post-inspection functional check flight).







Le Commodore de l'Air Ehimen Ejodame, Directeur des Relations Publiques et de l’Information, a expliqué que peu après le décollage, l'appareil a développé une panne critique (critical fault).







Les pilotes ont fait preuve d'un professionnalisme et d'un sang-froid remarquables. Ils ont "manœuvré l'avion loin des zones peuplées avant d'exécuter une éjection sécurisée".







Les deux pilotes ont survécu à l'urgence et subissent actuellement une évaluation médicale de routine.



Le Chef d'État-Major de l'Air, Air Marshal Sunday Kelvin Aneke, a vivement félicité les pilotes pour leur courage, leur discipline et leur jugement sûr, qui ont permis d'éviter toute perte de vie civile ou militaire.







L'Air Marshal Aneke a ordonné la formation immédiate d'une Commission d'enquête (Board of Inquiry) pour investiguer l'incident.







La NAF a réaffirmé son engagement inébranlable envers des normes de sécurité rigoureuses et l'excellence opérationnelle, se dédiant à la protection de son personnel et des citoyens, conformément à son mandat constitutionnel.

