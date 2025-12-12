









AFRIQUE Nigeria : l’Ooni Ogunwusi célèbre ses 10 ans de règne marqués par un nouveau campus universitaire et des distinctions

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 12 Décembre 2025



Ile-Ife a vécu un moment marquant de sa longue histoire : le couronnement de l'Ooni d'Ife, Sa Majesté Impériale Oba Adeyeye Enitan Ogunwusi, Ojaja II, a commémoré le 10e anniversaire de son accession au trône.

Les célébrations ont rassemblé des personnalités politiques, des monarques de premier plan, des diplomates, des chefs d'entreprise et des milliers de citoyens venus reconnaître une décennie qui a profondément transformé la présence culturelle, sociale et nationale du peuple Yoruba.



Cet anniversaire a été célébré non seulement comme une cérémonie annuelle, mais aussi comme un symbole de progrès et la célébration d'une réussite constante. Il a mis en lumière le chemin parcouru par l'Ooni sur le trône d'Oduduwa en dix ans.



Son leadership s'est concentré sur l'autonomisation des jeunes, la renaissance culturelle, la diplomatie internationale, l'éducation, l'unité et le développement communautaire. Le point d'orgue des célébrations a été l'inauguration du nouveau campus de l'Université Ojaja à Ile-Ife, un établissement conçu pour former la prochaine génération, grâce à une combinaison de technologies, d'innovations et de savoirs traditionnels africains.



Cet anniversaire a également été marqué par un événement important de la vie publique nigériane : la Première dame, la sénatrice Oluremi Tinubu, a reçu un titre de chef traditionnel majeur des mains de l’Ooni. Par ailleurs, le monarque a présenté son nouvel ouvrage, « Devenir Oodua. L’histoire d’un roi africain », un livre de 300 pages retraçant son parcours et la vision qui sous-tend son leadership. Ce qui s’est déroulé à Ile-Ife a parfaitement résumé la première décennie du règne de l’Ooni : construction nationale, fierté culturelle, unité et investissement dans l’avenir.



Inauguration du campus de l'Université Ojaja

Comme mentionné précédemment, l'un des moments forts des célébrations de cet anniversaire a été l'inauguration du campus d'Ile-Ife de l'Université Ojaja. Approuvée par la Commission nationale des universités en mai 2023, l'institution a été présentée au public comme un pôle de savoir, de culture et d'innovation.



Le président du Conseil d’administration, Lere Baale, a décrit l'Ooni comme une figure énigmatique, un artisan de la réconciliation, un diplomate royal de renommée internationale, et un chef de file de la renaissance culturelle dont l'influence a propulsé la civilisation yoruba sur la scène mondiale. Il a expliqué que l'université reflète la vision à long terme de l'Ooni pour la jeunesse, en particulier dans un monde où l'histoire et la culture africaines peinent souvent à être reconnues.



Le programme de l'université sera axé sur la technologie, l'intelligence artificielle, l'innovation et la recherche. Il intégrera également l'enseignement des savoirs traditionnels africains, notamment l'Ifa, reconnu par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette combinaison place l'Université d'Ojaja parmi les rares institutions où science moderne et sagesse ancestrale sont délibérément mises en parallèle.



L'Ooni a maintes fois affirmé que les jeunes Africains doivent avoir confiance en leur identité et apprendre à construire l'avenir en s'appuyant à la fois sur les connaissances mondiales et sur l'intelligence locale. L'Université d'Ojaja est fondée sur ce principe.



Les dirigeants nigérians réunis pour célébrer l'anniversaire

L'événement a rassemblé des personnalités de tout le pays. L'ancien président Olusegun Obasanjo était présent, ainsi que les gouverneurs des États d'Osun, de Lagos et d'Ogun. Des monarques du Nord, du Sud et de l'Ouest ont assisté à la cérémonie, notamment le sultan de Sokoto, l'émir d'Ilorin, le Soun d'Ogbomoso et l'Olu de Warri. Leur présence témoigne du respect national dont jouit l'Oba Ogunwusi depuis dix ans.



Le gouverneur de l'État d'Osun, Ademola Adeleke, a salué l'Ooni pour avoir transformé l'image du peuple Yoruba à l'international. Il a souligné que la dernière décennie a été marquée par un fort renouveau de la culture Yoruba, un renforcement de l'unité régionale et un style de leadership axé sur le dialogue et la paix. Le gouverneur a également souligné la contribution de l'Ooni à l'entrepreneuriat et au développement de la jeunesse. Par ses investissements, ses programmes de formation et ses partenariats, l'Ooni a créé des emplois et soutenu les jeunes du Sud-Ouest et d'ailleurs.



D'autres personnalités ont abondé dans ce sens. Nombre d'entre elles ont évoqué le rôle de l'Ooni comme facteur de stabilité dans les affaires nationales, un homme qui promeut l'unité, le respect, l'identité culturelle et la coexistence pacifique.



Dans son message de félicitations, l'Alaafin d'Oyo, Sa Majesté Impériale Oba Abimbola Akeem Owoade I, a félicité l'Ooni et a exprimé sa solidarité au nom des monarques yoruba. Il a déclaré que l'expérience, le savoir et le charisme de l'Ooni lui avaient permis d'accroître son influence à Ile-Ife et de renforcer les liens au sein de la nation yoruba. L'Alaafin a également profité de l'occasion pour appeler à l'unité des chefs traditionnels. Il a souligné que les monarques ont trois responsabilités principales : maintenir la paix, préserver la culture et protéger les traditions. Il leur a rappelé leur devoir de sauvegarder l'héritage transmis par leurs ancêtres.



Il a expliqué que l'unité doit reposer sur la confiance, la compréhension et le respect des différences ethniques, religieuses et régionales. Il a qualifié l'unité dans la diversité de principe fondamental de la stabilité du Nigéria et a encouragé les monarques à œuvrer ensemble pour renforcer l'intégration nationale.



L'émir d'Ilorin, Alhaji Ibrahim Sulu Gambari, a également adressé un message de soutien sans équivoque. Il a félicité l'Ooni et l'a décrit comme un chef traditionnel qui place constamment l'intérêt national au premier plan. Il a mis en lumière la contribution de l'Ooni à la paix, à la sécurité, à l'unité et à l'harmonie sociale. L’émir a également évoqué la visite de l’Ooni à Ilorin au début de son règne, visite durant laquelle il avait œuvré pour l’unité des chefs traditionnels et encouragé les échanges culturels entre le Nord et le Sud-Ouest.



Il a déclaré que le leadership de l’Ooni avait contribué à renforcer la compréhension nationale et la coexistence pacifique. L’émir a prié pour la longévité, la protection et le succès continu du monarque. Il a également remercié les gouvernements de l’État d’Osun et du gouvernement fédéral pour leur soutien à l’action de l’Ooni.



Intronisation de la Première Dame Oluremi Tinubu comme Yeye Asiwaju Ile Oodua

Un autre événement important survenu lors de cet anniversaire a été l'intronisation de la Première Dame du Nigeria, la sénatrice Oluremi Tinubu, comme Yeye Asiwaju Ile Oodua. La cérémonie s'est déroulée au parc Afewonro, place Enuwa, et a attiré un public nombreux. L'Ooni a exprimé sa profonde gratitude à la Première Dame. Il a rappelé qu'il y a dix ans, au début de son règne, elle l'avait soutenu sans faille dans les bons comme dans les mauvais moments. Il l'a qualifiée de mère de la nation et l'a remerciée pour son soutien indéfectible à sa vision.



La Première Dame a remercié l'Ooni et le peuple d'Ile-Ife pour cet honneur. Elle a déclaré que ce titre l'imposait et a exprimé sa gratitude envers Dieu. Elle a évoqué l'espoir pour la nation, affirmant que les années à venir seraient synonymes de joie, d'honneur et de renaissance. L'ancien Président Obasanjo a également pris la parole. Il a salué l'engagement humanitaire de la Première Dame et l'a encouragée à poursuivre dans cette voie. Selon lui, les titres honorifiques récompensent les personnes intègres, et elle a pleinement mérité cet honneur.



Le gouverneur Adeleke a ajouté que la Première Dame avait soutenu de nombreux programmes nationaux et contribué au développement de divers secteurs. Il a de nouveau profité de l'occasion pour louer le leadership de l'Ooni et l'impact qu'il a eu en dix ans.



Lancement du livre : devenir Oodua

Dans le cadre des célébrations de son anniversaire, l’Ooni a annoncé la parution de son livre, « Devenir Oodua : L’histoire d’un roi africain ». Édité par Dare Babarinsa et publié par Gaskia Media, cet ouvrage de 300 pages sera disponible dans tout le pays à partir du lundi 8 décembre 2025. Le livre retrace son parcours, son accession au trône, sa vision pour le peuple Yoruba et les principes qui guident son leadership. Il devrait devenir une ressource précieuse pour comprendre les dix premières années du règne de l’Ooni et les idées qui sous-tendent son action.











