Nigeria : vers un accord de 346 millions $ avec les États-Unis pour des bombes et roquettes de précision

Le Département d’État américain a approuvé une possible vente militaire étrangère au Nigeria portant sur un important lot de munitions, bombes et roquettes de précision, pour un montant estimé à 346 millions de dollars.



L’Agence américaine de coopération en matière de sécurité de défense (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) a officiellement transmis la notification au Congrès.



La demande du gouvernement nigérian porte notamment sur : 1 002 bombes MK-82 de 500 lb à usage général ; 1 002 ensembles MXU-650 Air Foil Groups pour bombes guidées Paveway II GBU-12 ; 515 ensembles MXU-1006 pour bombes guidées Paveway II GBU-58 de 250 lb ; 1 517 unités MAU-169 ou MAU-209 pour le guidage des GBU-12/GBU-58 ; 1 002 détonateurs FMU-152 programmables ; 5 000 roquettes Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) prêtes à l’emploi, incluant section de guidage, ogive explosive et moteur-fusée MK66-4.



Sont également inclus : des composants de bombes, fusées FMU-139, cartouches d’impulsion, roquettes d’entraînement et à charge réelle, équipements d’intégration et de test, ainsi qu’une assistance technique, logistique et de formation par des experts du gouvernement américain et des contractants.



Un soutien aux objectifs sécuritaires et politiques américains

Selon la DSCA, cette vente renforcera la sécurité d’un partenaire stratégique d’Afrique subsaharienne. Elle améliorera les capacités du Nigeria à faire face aux menaces actuelles et futures, notamment dans la lutte contre les organisations terroristes et le trafic illicite dans le pays et dans le golfe de Guinée. Les autorités américaines estiment que l’intégration de ces systèmes d’armes dans les forces armées nigérianes ne posera pas de difficulté et ne modifiera pas l’équilibre militaire régional.



Principaux contractants

Les entreprises impliquées sont RTX Missiles and Defense (Tucson, Arizona), Lockheed Martin Corporation (Archibald, Pennsylvanie) et BAE Systems (Hudson, New Hampshire). Aucun accord de compensation (« offset ») n’est prévu pour l’instant, mais cela pourrait être défini lors des négociations.



La mise en œuvre de cette vente ne nécessitera pas l’affectation de personnel supplémentaire des États-Unis au Nigeria et n’aura pas d’effet négatif sur la préparation opérationnelle des forces américaines. Le montant final pourrait être inférieur au chiffre annoncé, en fonction des besoins définitifs, du budget disponible et des accords signés.