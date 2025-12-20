Nigerian Air Force : Le C-130 en route pour sa maintenance après une escale au Burkina

Un atterrissage de précaution maîtrisé

L'Air Commodore Ehimen Ejodame a précisé que l'arrêt au Burkina Faso répondait aux protocoles de sécurité standard. L'avion a été déclaré apte au service (serviceable) après vérification, permettant son décollage vendredi soir pour rallier Accra, au Ghana, conformément au plan de vol actualisé.











Un itinéraire stratégique vers le Portugal

Le périple de ce C-130 s'inscrit dans un calendrier de maintenance programmée. Pour rejoindre le Portugal, l'appareil suivra une route longeant la côte ouest-africaine :



Accra (Ghana) : Escale de regroupement.

Banjul (Gambie) & Casablanca (Maroc) : Prochaines étapes logistiques.

Portugal : Destination finale pour une maintenance approfondie en dépôt (Depot Maintenance).









Sécurité et Professionnalisme

La NAF a tenu à rassurer l'opinion publique nigériane : l'ensemble de l'équipage est sain et sauf. Ce mouvement démontre la capacité opérationnelle de l'armée de l'air à gérer des imprévus techniques en plein vol tout en respectant les standards internationaux de sécurité aérienne.

