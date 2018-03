O Porto de Antuérpia intensifica a cooperação com a costa Ocidental Africana

As autoridades portuárias de Antuérpia e de Dakar ([www.PortOfAntwerp.com](http://www.portofantwerp.com/)) ([www.PortDakar.sn](http://www.portdakar.sn/)) vão colaborar mais estreitamente nos próximos anos. Desta forma, Antuérpia, o segundo maior porto da Europa, procura reforçar a sua posição histórica como líder na costa Ocidental Africana. Por seu lado, o porto senegalês de Dakar vê… Read more on https://africa-newsroom.com/press/port-of-antwerp-intensifies-cooperation-with-coast-of-west-afric...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...