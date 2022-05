OHADA : le tchadien Dr. Beassoum Casimir élu à la CCJA et reçu à la Présidence

Le Président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby a reçu le 11 mai en audience le tchadien Dr Béassoum Casimir, élu Juge à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe la Présidence.



Le nouveau juge est venu remercier le Chef de l’Etat pour le soutien à sa candidature.



C’est au sortir de la 52ème Session ordinaire du Conseil des Ministres de l’OHADA tenue à Niamey au Niger, que Dr Béassoum Casimir a été élu Juge à la CCJA pour un mandat de 7 ans non renouvelable.



Lors de ces élections, le Tchad a été représenté en présentiel par le Ministre de la Justice, M. Mahamat Ahmad Alhabo et le Président de la Commission Nationale OHADA, M. Miarom Bégoto ainsi que la Secrétaire d’État aux Finances et au Budget, Mme Ndolenodji Alixe Naïmbaye par visioconférence. Le Chef de l’Etata souhaité pleins succès au Dr Béassoum Casimir dans l’exercice de ses fonctions et l’a assuré de tout son soutien.



Dr Béassoum Casimir, le nouveau Juge à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) prendra fonction le 1er janvier 2023, au siège de l’institution basée à Abidjan en Côte d’Ivoire.