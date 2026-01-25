Me MBOROMBI Christian VIDAKNA, représentant du cabinet d’étude de Maître Eldjimbaye, a souligné que sa présence visait à superviser et valider les listes des architectes élus, conformément à l'article 35 du règlement intérieur. Il a insisté sur l'importance du respect des textes juridiques par les architectes présents.
ONAT : Les Architectes Tchadiens renouvèlent leur Bureau Exécutif à N’Djamena
Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 25 Janvier 2026
L’Ordre National des Architectes du Tchad (ONAT) a tenu son Assemblée Générale Élective le 24 janvier 2026 au CEFOD à N’Djamena, marquant le renouvellement de son bureau exécutif. Cet événement a vu la participation de plusieurs personnalités, dont le représentant du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, ainsi que le huissier commissaire de justice, Maître Eldjimbaye Mbaihoudou Élysée.
Me MBOROMBI Christian VIDAKNA, représentant du cabinet d’étude de Maître Eldjimbaye, a souligné que sa présence visait à superviser et valider les listes des architectes élus, conformément à l'article 35 du règlement intérieur. Il a insisté sur l'importance du respect des textes juridiques par les architectes présents.
