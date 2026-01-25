ONAT : Les Architectes Tchadiens renouvèlent leur Bureau Exécutif à N’Djamena





Me MBOROMBI Christian VIDAKNA, représentant du cabinet d’étude de Maître Eldjimbaye, a souligné que sa présence visait à superviser et valider les listes des architectes élus, conformément à l'article 35 du règlement intérieur. Il a insisté sur l'importance du respect des textes juridiques par les architectes présents. Le Directeur de l’Habitat et de l’Architecture, Ali Ousmane Sougour, a salué la transparence des élections. Au nom de son ministère, il a félicité les nouveaux membres élus et a assuré de la disponibilité du ministère à travailler en étroite collaboration avec l’ONAT pour l'accomplissement de ses missions. Dans son discours, le président reconduit de l’ONAT, Senoussi Ahmat Senoussi, a réaffirmé l'engagement de l'Ordre à accompagner les efforts de modernisation du Tchad, conformément à la vision du Président de la République. Il a souligné l'importance d’une urbanisation maîtrisée et de la modernisation harmonieuse des villes, mettant en avant le rôle central des architectes dans ce processus. Senoussi a aussi invité ses collègues à rester mobilisés pour répondre aux urgences urbaines et aux attentes des populations, tout en tenant compte des défis tels que les changements climatiques et la hausse des coûts des matériaux de construction. Les architectes, en tant qu'acteurs clés, doivent ainsi proposer des solutions adaptées à ces enjeux. Le nouveau bureau exécutif est composé de sept membres, qui auront pour mission de diriger l’ONAT durant les deux prochaines années. L’objectif est de renforcer la profession et d'accroître sa contribution au développement national. Cette assemblée élective marque un tournant pour l'ONAT, avec une volonté affirmée de modernisation et d'accompagnement dans la reconception des villes tchadiennes face aux défis contemporains. Les attentes sont désormais élevées pour cette nouvelle équipe qui devra faire preuve d’efficacité et de détermination dans l’accomplissement de sa mission.