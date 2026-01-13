Oman crée le Centre Financier International d'Oman (IFC Oman) par décret royal

La création du Centre financier international d’Oman (IFC Oman) s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques établies du Sultanat d’Oman visant à diversifier durablement les sources de l’économie nationale. Elle a pour objectif de renforcer la position d’Oman en tant que pôle mondial de premier plan pour les services financiers, d’attirer les flux de capitaux internationaux et de favoriser l’innovation. L’établissement du Centre témoigne également de l’engagement résolu d’Oman à développer un écosystème financier moderne, fiable et performant, apte à fournir des services financiers avancés répondant aux exigences des investisseurs et des institutions financières internationales.



La loi instituant l’IFC Oman, promulguée par décret royal n° (8/2026), confère au Centre une pleine autonomie administrative, financière et législative. Il sera chargé de développer un cadre réglementaire, légal et juridictionnel de classe mondiale, aligné sur les standards internationaux et reposant sur le système de la Common Law anglaise, afin d’offrir un cadre attractif et sécurisé aux acteurs financiers internationaux.



La gouvernance du Centre relèvera du Conseil d’administration de l’IFC Oman, qui sera désigné par Sa Majesté le Sultan, et investi des pouvoirs nécessaires pour assurer la supervision stratégique du Centre et garantir l’atteinte de ses objectifs. En complément, la loi prévoit la mise en place de trois entités indépendantes — l’Autorité de l’IFC Oman, le Régulateur de l’IFC Oman et l’Autorité de règlement des différends de l’IFC Oman — qui exerceront chacune leurs missions respectives en toute indépendance, garantissant ainsi un cadre institutionnel robuste et transparent.



L’IFC Oman sera implanté à Madinat Al Irfan, avec la possibilité de s’implanter dans d’autres emplacements, conformément aux dispositions légales. Il offrira aux investisseurs un cadre attractif pour les activités financières et les secteurs associés, en proposant un ensemble d’incitations et d’exonérations fiscales pouvant s’étendre sur une période allant jusqu’à 50 ans.



Dans la prochaine étape, le Centre se concentrera sur le développement de ses cadres législatif et réglementaire, la mobilisation des parties prenantes concernées et le ciblage des entreprises et experts juridiques. Il mettra également en place les infrastructures opérationnelles nécessaires pour initier ses activités et assurer le démarrage complet de ses opérations complètes dès cette année.