Orange, Gavi et le ministère de la Santé de la Côte d’Ivoire s’allient pour renforcer la v accination des enfants du pays

Lors du Forum économique mondial, l’opérateur de télécommunication, Orange ([www.Orange.com](http://www.orange.com/)) et Gavi, l’Alliance du Vaccin ([www.Gavi.org](http://www.gavi.org/)) ont annoncé avoir conclu un partenariat avec le ministère de la Santé de la Côte d’Ivoire ([www.Sante.gouv.ci](http://www.sante.gouv.ci/)) afin de renforcer les taux de vaccination dans les régions… Read more on https://orange.africa-newsroom.com/press/orange-gavi-and-cote-divoire-ministry-of-health-join-forces-...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...