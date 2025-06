Organisation Internationale du Travail : la 113ème Conférence annuelle se tient à Genève en Suisse

Les délégués des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des 187 États membres de l'OIT se pencheront sur d'importantes questions du monde du travail, telles que d'éventuelles nouvelles normes internationales sur la protection des travailleurs contre les dangers biologiques dans le milieu de travail, le travail décent dans l'économie des plateformes et des approches innovantes pour promouvoir des transitions de l'économie informelle vers l'économie formelle.



Le Tchad prend part par le biais d’une délégation tripartite, notamment les représentants du ministère de la Fonction publique et de la Concertation sociale, les Syndicats, le Patronat, et l’ONAPE, organisme chargé de mettre en œuvre la politique nationale du gouvernement en matière de l’emploi.



L’équipe de l’ONAPE conduite par son directeur, Nassouradine Abakar Kessou, participera aux travaux de la commission consacrée aux approches innovantes pour lutter contre l’informalité et favoriser une transition vers la formalisation en vue de garantir un travail décent.