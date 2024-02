PROMOTE 2024 : la Chambre de Commerce du Tchad présente à Yaoundé

Le Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat de Yaoundé (PROMOTE), ferme officiellement ses portes ce 25 février 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé. Pendant une semaine, l’événement de dimension internationale a accueilli des exposants venus d’Afrique, de l’Europe et d’Amérique.



Ce moment de rendez-vous des affaires et des partenariats, a connu la présence fort remarquable de la Chambre de Commerce, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat (CCIAMA), l’institution publique créée par la loi du 23 juillet 1994. En effet, la CCIAMA a pour mission principale de promouvoir le développement du secteur privé. Par ailleurs, il est question d’aider les opérateurs économiques à défendre les intérêts commerciaux, industriels, agricoles, miniers et artisanaux du Tchad.



L’autre mission consiste à jouer le rôle d’interface entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Pour montrer un intérêt certain à cet événement, et surtout en faveur des entreprises tchadiennes, le président de la CCIAMA, Ali Adji Mahamat Seid a fait le déplacement de Yaoundé, en compagnie de quelques opérateurs économiques des secteurs clés, en vue de nouer des partenariats bénéfiques, pour leur compétitivité.



Au Salon PROMOTE de Yaoundé, l’on a d’ailleurs remarqué un engouement des visiteurs dans le stand de la CCIAMA. « Nous pouvons être fiers d’avoir fait le déplacement pour cette 9ème édition de PROMOTE, pour donner la chance aux entreprises tchadiennes et tisser des relations. Et nous croyons qu’après, beaucoup d’hommes d’affaires viendront au Tchad pour concrétiser leurs projets », se réjouit Bero Ahmed Gilles-Désiré de la CCIAMA, en présence de l’expert immobilier Senoussi Ahmat Senoussi, par ailleurs président de l’Ordre national des architectes du Tchad (ONAT).



Sur le plan de la coopération institutionnelle, la CCIAM et la Chambre de commerce du Cameroun entretiennent d’ailleurs une collaboration qui vise à promouvoir les échanges entre les deux pays, avec en prime, de susciter les entreprises camerounaises à invertir au Tchad.