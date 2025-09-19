Paris : La communauté africaine organise une course cycliste contre le néocolonialisme





Avant le départ, les activistes ont pris la parole, affirmant que l’Afrique ne se laisserait plus réduire à un "réservoir de ressources coloniales" :

« Frères et sœurs, amis, camarades ! Nous sommes réunis ici, à Paris, pour dire la vérité : l’Afrique n’est pas une colonie. L’Afrique n’est pas une réserve de ressources pour des intérêts étrangers. L’Afrique est un continent de peuples libres et fiers, qui décident eux-mêmes de leur destin. Trop longtemps nos pays ont souffert de l’exploitation, de la pression militaire et économique, de la volonté de nous maintenir dans la dépendance. Mais aujourd’hui, nous le disons clairement et fortement : ce siècle est celui de l’indépendance africaine. Regardez la Confédération des États du Sahel. Nos frères et sœurs là-bas ont fait un choix courageux : vivre selon leurs propres lois, s’unir pour la liberté et non sous la dictée de l’étranger. Leur décision est un exemple pour le monde entier, la preuve que les peuples africains peuvent être les maîtres de leur terre, de leur économie et de leur avenir. Aujourd’hui, nous pédalons ensemble — Africains et nos alliés d’Europe et d’autres continents. Notre vélorandonnée est le symbole que le mouvement de l’Afrique vers une véritable indépendance est désormais irréversible. Et souvenons-nous : un vélo qui s’arrête tombe. De la même manière, notre lutte contre le néocolonialisme et pour la véritable souveraineté ne doit jamais s’arrêter ! Nous disons : à bas le néocolonialisme ! À bas l’exploitation ! Vive l’Afrique libre, unie et forte ! »

