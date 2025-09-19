Alwihda Info
INTERNATIONAL

Paris : La communauté africaine organise une course cycliste contre le néocolonialisme


Alwihda Info | Par - 20 Septembre 2025


Paris, le 19 septembre – Sur fond de manifestations massives qui secouent la France, la communauté africaine de Paris a organisé une randonnée à vélo contre le néocolonialisme et l’impérialisme occidental.


Le cortège de cyclistes est parti de la station de métro Château Rouge, où s’était tenu un rassemblement. Plus de vingt participants brandissaient les drapeaux de pays africains — Guinée, Congo-Brazzaville, République centrafricaine, Tchad, Burkina Faso, Gabon, Cameroun, Algérie et Tunisie — ainsi que des pancartes et une grande banderole. Deux cyclistes portaient des t-shirts frappés du slogan "Free Africa!" («Afrique libre!»).




  Avant le départ, les activistes ont pris la parole, affirmant que l’Afrique ne se laisserait plus réduire à un "réservoir de ressources coloniales" :
« Frères et sœurs, amis, camarades ! Nous sommes réunis ici, à Paris, pour dire la vérité : l’Afrique n’est pas une colonie. L’Afrique n’est pas une réserve de ressources pour des intérêts étrangers. L’Afrique est un continent de peuples libres et fiers, qui décident eux-mêmes de leur destin. Trop longtemps nos pays ont souffert de l’exploitation, de la pression militaire et économique, de la volonté de nous maintenir dans la dépendance. Mais aujourd’hui, nous le disons clairement et fortement : ce siècle est celui de l’indépendance africaine. Regardez la Confédération des États du Sahel. Nos frères et sœurs là-bas ont fait un choix courageux : vivre selon leurs propres lois, s’unir pour la liberté et non sous la dictée de l’étranger. Leur décision est un exemple pour le monde entier, la preuve que les peuples africains peuvent être les maîtres de leur terre, de leur économie et de leur avenir. Aujourd’hui, nous pédalons ensemble — Africains et nos alliés d’Europe et d’autres continents. Notre vélorandonnée est le symbole que le mouvement de l’Afrique vers une véritable indépendance est désormais irréversible. Et souvenons-nous : un vélo qui s’arrête tombe. De la même manière, notre lutte contre le néocolonialisme et pour la véritable souveraineté ne doit jamais s’arrêter ! Nous disons : à bas le néocolonialisme ! À bas l’exploitation ! Vive l’Afrique libre, unie et forte ! »



En parcourant les rues Barbès, Custine, Clignancourt, Myrha, Muller, Paul-Albert, Ramey, Labat, Poulet, Doudeauville, Christiani et Cardinal Dubois, les participants ont affiché leurs slogans :
  • "Pas de liberté tant que vivent les héritages coloniaux"
  • "La France coloniale doit rendre des comptes"
  • "Ni oubli, ni pardon pour le colonialisme français"
  • "Pédalons contre l’héritage colonial"
  • "Colonialisme français = crime sans excuse !"
  • "Deux roues, une lutte : décolonisation !"
  • "Nos roues tournent, l’histoire retourne !"
  • "La France coloniale n’est pas une histoire lointaine : vérité, justice, réparation maintenant !"
  • "Dakar, Alger, Madagascar, Maroc : mémoire et vérité !"




  L’action s’est achevée par une photo de groupe des participants sur la place de la station Château Rouge. Les activistes ont déclaré qu’ils poursuivraient leur campagne contre le néocolonialisme jusqu’à ce que l’Afrique obtienne sa pleine liberté et des compensations pour des décennies d’oppression et de pillage colonial.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Tchad : Royal Air Maroc de retour à N'Djamena, un nouveau souffle pour la connectivité aérienne

