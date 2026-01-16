Alwihda Info
TCHAD

Politique : Le Parti Les LEADERS célèbre 30 mois de construction méthodique


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 18 Janvier 2026


Devant un parterre de militants et de journalistes, les cadres du parti Les LEADERS ont réaffirmé leur ambition de transformer la gouvernance tchadienne. Entre ancrage éthique et succès électoraux précoces, le parti se positionne comme un laboratoire d'idées pour la jeunesse.


Politique : Le Parti Les LEADERS célèbre 30 mois de construction méthodique



  Le 17 janvier 2026, le Parti Les Leaders a organisé une conférence de presse à son siège national de Gassi, N’Djamena, pour célébrer ses 30 mois de construction politique. Cet événement a été animé par les jeunes cadres du parti.

 

Mahamat Sabah, Directeur de la sécurité étatique au cabinet du Président national du Parti Les Leaders, a ouvert la cérémonie en remerciant les militants et les journalistes présents. Il a exposé les objectifs de la conférence et a présenté l’historique du parti, sa vision, son idéologie, ses objectifs politiques, ainsi que son projet central, l’Ambition 655.

 

Mahamat Sabah a souligné que le Parti Les Leaders est le fruit d’un long processus de réflexion de plus de dix ans, initié par un groupe de jeunes Tchadiens conscients des défis politiques, institutionnels et sociaux de leur pays. Dans un contexte aspirant au changement, ces jeunes ont choisi de fonder un parti politique structuré et discipliné, axé sur une nouvelle vision de la gouvernance publique et favorisant la participation responsable de la jeunesse aux processus démocratiques.
 
Le parti a été officiellement créé sous la direction de Maître Abakar Djermah Aumi, élu Président national, et a obtenu sa reconnaissance officielle le 17 juillet 2023.

 

Lors de sa première participation aux élections législatives et provinciales de décembre 2024, le Parti Les Leaders a réussi à obtenir un siège à l'Assemblée nationale ainsi qu’un siège de conseiller provincial dans la province du Moyen-Chari. Ces succès montrent sa capacité de mobilisation et son implantation progressive sur le territoire national.

 

Mahamat Sabah a également précisé que le Parti Les Leaders privilégie une construction politique progressive, méthodique et responsable sur un horizon de cinq ans. L’objectif essentiel de cette stratégie est de préparer des hommes et des femmes capables de gouverner durablement.
Concrètement, le parti s'engage à identifier des jeunes dynamiques dans chaque quartier, à procéder à une sélection rigoureuse et à assurer leur formation politique et civique.

 

Au cours de la conférence, les journalistes ont posé des questions concernant les objectifs à long terme du parti pour les prochaines élections au Tchad, témoignant ainsi de l'intérêt pour la vision politique et les aspirations du Parti Les Leaders.

 

Avec ses 30 mois d’existence, le Parti Les Leaders démontre une volonté de changement et un engagement envers une gouvernance responsable et inclusive, positionnant ainsi la jeunesse comme acteur clé du développement politique au Tchad.


