Pré-dialogue de Doha : le PCMT lance un appel aux politico-militaires

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a appelé dimanche toutes les partis prenantes au pré-dialogue des politico-militaires de Doha à "mettre en avant et avant tout l'intérêt supérieur de notre pays et à concourir activement pour jeter les jalons d'une paix des braves".



"Au premier jour des travaux du pré-dialogue avec les politico-militaires, lancés ce matin à Doha, je tiens à relever le caractère éminemment historique de cet ultime rendez-vous de la paix et à souligner l'espoir immense que fonde l'ensemble du peuple tchadien sur ces assises pour faire taire définitivement les armes", a affirmé le chef de la transition.



Pour Mahamat Idriss Deby, "la paix est un préalable, indispensable, à toute oeuvre de construction de notre pays, qui a tant souffert des guerres fratricides".