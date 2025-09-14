Présidentielle 2025 au Cameroun : Issa Tchiroma Bakary, candidat consensuel de l'opposition

Un programme de transition et des engagements

Ne briguer qu'un seul mandat de cinq ans .

. Former un gouvernement d'union nationale .

. Mettre son propre parti en retrait au profit de la coalition.

Organiser une transition politique avant de se retirer du pouvoir.

Réconciliation nationale et restauration de la paix. Audit complet de l'État. Réforme de la Constitution et du Code électoral. Reconnaissance de la double nationalité pour la diaspora. Emploi et formation pour les jeunes et les femmes. Accès à l'électricité et à Internet pour tous.

L'ancien ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, âgé de 76 ans, s'est engagé à plusieurs points clés :Dans son discours de nomination, qui coïncidait avec l'anniversaire de la mort de Ruben Um Nyobè, Issa Tchiroma Bakary a déclaré que la coalition est prête à affronter le président sortant, Paul Biya. Il a appelé les forces de l'opposition et la société civile à s'unir pour "libérer le Cameroun du système qui l'étrangle depuis plus de 40 ans".Il a présenté un "Programme Commun de Transition" axé sur six grands chantiers :Issa Tchiroma Bakary a également lancé un appel direct à Paul Biya, l'invitant à sortir de ses palais pour débattre. Il a conclu en promettant que le peuple ne sera pas volé lors du scrutin du 12 octobre 2025, soulignant que la "peur a changé de camp".