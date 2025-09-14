Présidentielle 2025 au Cameroun : Issa Tchiroma Bakary, candidat consensuel de l'opposition

Un programme de transition et des engagements
L'ancien ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, âgé de 76 ans, s'est engagé à plusieurs points clés :
- Ne briguer qu'un seul mandat de cinq ans.
- Former un gouvernement d'union nationale.
- Mettre son propre parti en retrait au profit de la coalition.
- Organiser une transition politique avant de se retirer du pouvoir.
Il a présenté un "Programme Commun de Transition" axé sur six grands chantiers :
- Réconciliation nationale et restauration de la paix.
- Audit complet de l'État.
- Réforme de la Constitution et du Code électoral.
- Reconnaissance de la double nationalité pour la diaspora.
- Emploi et formation pour les jeunes et les femmes.
- Accès à l'électricité et à Internet pour tous.
Issa Tchiroma Bakary a également lancé un appel direct à Paul Biya, l'invitant à sortir de ses palais pour débattre. Il a conclu en promettant que le peuple ne sera pas volé lors du scrutin du 12 octobre 2025, soulignant que la "peur a changé de camp".