Présidentielle 2025 au Cameroun : Issa Tchiroma Bakary, candidat consensuel de l'opposition


Alwihda Info | Par - 14 Septembre 2025


À Yaoundé, ce 13 septembre 2025, Issa Tchiroma Bakary a été désigné candidat consensuel de l'opposition par l'organisation "Union pour le Changement", fondée par Djeukam Tchameni et Anicet Ekane. Âgé de 76 ans, l'ancien ministre sera le principal adversaire du président sortant, Paul Biya, à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain.


Un programme de transition et des engagements

 
L'ancien ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, âgé de 76 ans, s'est engagé à plusieurs points clés :
  • Ne briguer qu'un seul mandat de cinq ans.
  • Former un gouvernement d'union nationale.
  • Mettre son propre parti en retrait au profit de la coalition.
  • Organiser une transition politique avant de se retirer du pouvoir.
Dans son discours de nomination, qui coïncidait avec l'anniversaire de la mort de Ruben Um Nyobè, Issa Tchiroma Bakary a déclaré que la coalition est prête à affronter le président sortant, Paul Biya. Il a appelé les forces de l'opposition et la société civile à s'unir pour "libérer le Cameroun du système qui l'étrangle depuis plus de 40 ans".

 
Il a présenté un "Programme Commun de Transition" axé sur six grands chantiers :
  1. Réconciliation nationale et restauration de la paix.
  2. Audit complet de l'État.
  3. Réforme de la Constitution et du Code électoral.
  4. Reconnaissance de la double nationalité pour la diaspora.
  5. Emploi et formation pour les jeunes et les femmes.
  6. Accès à l'électricité et à Internet pour tous.


Issa Tchiroma Bakary a également lancé un appel direct à Paul Biya, l'invitant à sortir de ses palais pour débattre. Il a conclu en promettant que le peuple ne sera pas volé lors du scrutin du 12 octobre 2025, soulignant que la "peur a changé de camp".
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


