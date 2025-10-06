Présidentielle 2025 au Cameroun : Issa Tchiroma Bakary mobilise une foule immense à Douala

Meeting à Bepanda : Une démonstration de force
Le rassemblement s'est tenu sur l'esplanade du stade omnisports de Bepanda, attirant une foule immense et compacte. Bien que l'arrivée du candidat ait été annoncée pour 15h, elle n'a eu lieu que vers 19h. La persistance de la foule pendant ces heures d'attente a souligné la ferveur et l'engagement des militants.
L'événement a été marqué par une forte participation de jeunes et la présence de plusieurs figures politiques et sociales de renom, témoignant d'un soutien élargi :
- Me Alice Nkom
- Henriette Ekwe
- Anicet Ekane
- Me Simh
L'Appel au "CHANGEMENT"
Le meeting se déroulant à seulement une semaine du scrutin (prévu le 12 octobre), le ton était à la mobilisation finale. L'avocate Me Alice Nkom a qualifié l'événement de "MEETING HISTORIQUE" et a clairement affiché son soutien au candidat Tchiroma, le désignant comme le rassembleur de la Nation autour du mot d'ordre : CHANGEMENT.
Les électeurs camerounais se rendront aux urnes dans sept jours pour le verdict.