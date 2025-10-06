Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Présidentielle 2025 au Cameroun : Issa Tchiroma Bakary mobilise une foule immense à Douala


Alwihda Info | Par - 6 Octobre 2025


Le candidat du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC) à l'élection présidentielle de 2025, Issa Tchiroma Bakary, a tenu un meeting de campagne particulièrement mobilisateur ce dimanche 5 octobre 2025 à Douala, la capitale économique.


Présidentielle 2025 au Cameroun : Issa Tchiroma Bakary mobilise une foule immense à Douala


 

Meeting à Bepanda : Une démonstration de force

 
Le rassemblement s'est tenu sur l'esplanade du stade omnisports de Bepanda, attirant une foule immense et compacte. Bien que l'arrivée du candidat ait été annoncée pour 15h, elle n'a eu lieu que vers 19h. La persistance de la foule pendant ces heures d'attente a souligné la ferveur et l'engagement des militants.

Présidentielle 2025 au Cameroun : Issa Tchiroma Bakary mobilise une foule immense à Douala


L'événement a été marqué par une forte participation de jeunes et la présence de plusieurs figures politiques et sociales de renom, témoignant d'un soutien élargi :
  • Me Alice Nkom
  • Henriette Ekwe
  • Anicet Ekane
  • Me Simh
 

L'Appel au "CHANGEMENT"

 
Le meeting se déroulant à seulement une semaine du scrutin (prévu le 12 octobre), le ton était à la mobilisation finale. L'avocate Me Alice Nkom a qualifié l'événement de "MEETING HISTORIQUE" et a clairement affiché son soutien au candidat Tchiroma, le désignant comme le rassembleur de la Nation autour du mot d'ordre : CHANGEMENT.
Les électeurs camerounais se rendront aux urnes dans sept jours pour le verdict.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/10/2025

Tchad : La Journée mondiale des enseignants célébrée à Goz-Beïda sous le signe de l'excellence

Tchad : La Journée mondiale des enseignants célébrée à Goz-Beïda sous le signe de l'excellence

Tchad - Abéché : Découverte tragique du corps d’un nouveau-né dans un Ouadi Tchad - Abéché : Découverte tragique du corps d’un nouveau-né dans un Ouadi 05/10/2025

Populaires

Tchad : Un commissaire divisionnaire de police soutient un mémoire sur le leadership transformationnel et les relations entre la police et les usagers

05/10/2025

Tchad : Le secteur privé se mobilise pour le financement du PND "Tchad Connexion 2030" à Abou Dhabi

05/10/2025

Tchad : La province du Salamat célèbre la Journée mondiale des enseignants 2025

05/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale

Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter