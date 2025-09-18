Alwihda Info
AFRIQUE

Présidentielle 2025 au Cameroun : L'opposant Maurice Kamto appelle l'opposition à l'unité face à Paul Biya


Alwihda Info | Par - 18 Septembre 2025


L'opposant Maurice Kamto a lancé un appel fort à l'unité parmi les candidats de l'opposition en vue de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Dans une déclaration publiée, Kamto souligne l'importance d'une action collective pour affronter le candidat du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), Paul Biya.


Présidentielle 2025 au Cameroun : L'opposant Maurice Kamto appelle l'opposition à l'unité face à Paul Biya


  Kamto a fait référence aux événements marquants des 26 juillet et 5 août qui ont révélé la gravité de la situation politique actuelle. Il exhorte les 11 candidats de l'opposition à envisager une stratégie commune, affirmant :
"Si les 11 candidats de l'opposition décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État, il pourrait s'enclencher une dynamique populaire irrésistible qui rendrait la victoire inéluctable."



Importance de l'Alliance


Il met en avant que, même en l'absence d'un candidat unique, une coalition de plusieurs candidats influents pourrait créer un grand espoir et susciter une dynamique politique comparable. Kamto insiste sur la responsabilité des candidats :
"La responsabilité politique première et cruciale est sur les épaules des candidats et non pas sur celles d'un quelconque 'faiseur de roi'."



Appel au Patriotisme


Dans son message, Kamto appelle également à la responsabilité particulière de deux candidats originaires du nord du pays, les exhortant à faire preuve de patriotisme et de sens du devoir pour se rassembler autour d'un objectif commun.

 

Kamto conclut en incitant les candidats à agir rapidement :
"Il ne reste plus beaucoup de temps. Les candidats et leurs équipes respectives peuvent encore tout rattraper en s'activant nuit et jour pour réaliser cet objectif capital pour notre pays."


Cette déclaration souligne non seulement l'urgence d'une action unie mais également l'espoir d'un changement pacifique à travers les urnes pour le Cameroun.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


