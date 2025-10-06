Présidentielle 2025 au Cameroun : Un individu arrêté pour avoir déchiré des portraits de Paul Biya

Déchirer plusieurs portraits et affiches de campagne du Président sortant Paul Biya, candidat du RDPC.

Piétiner le pagne du parti au pouvoir.





La scène, filmée à Yaoundé, près du monument "J'aime mon pays, le Cameroun", montre Abdoulaye Abakar :La vidéo, largement diffusée sur la toile, a suscité une vive indignation chez de nombreux internautes qui y ont vu un acte de provocation et un manque d’irrespect envers les symboles de l’État.Selon des sources policières, le mis en cause a été rapidement interpellé par la DRPJ (Direction Régionale de la Police Judiciaire) et placé en garde à vue. Il devrait être présenté au parquet dans les prochains jours pour répondre de ses actes.Cet incident survient à une semaine du scrutin présidentiel prévu le 12 octobre 2025.