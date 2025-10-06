Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Présidentielle 2025 au Cameroun : Un individu arrêté pour avoir déchiré des portraits de Paul Biya


Alwihda Info | Par - 6 Octobre 2025


Un incident a marqué la campagne présidentielle camerounaise : Abdoulaye Abakar a été interpellé après la diffusion d'une vidéo virale le montrant en train de vandaliser des symboles du parti au pouvoir.


Présidentielle 2025 au Cameroun : Un individu arrêté pour avoir déchiré des portraits de Paul Biya


  La scène, filmée à Yaoundé, près du monument "J'aime mon pays, le Cameroun", montre Abdoulaye Abakar :
  • Déchirer plusieurs portraits et affiches de campagne du Président sortant Paul Biya, candidat du RDPC.
  • Piétiner le pagne du parti au pouvoir.

     
La vidéo, largement diffusée sur la toile, a suscité une vive indignation chez de nombreux internautes qui y ont vu un acte de provocation et un manque d’irrespect envers les symboles de l’État.
 
Selon des sources policières, le mis en cause a été rapidement interpellé par la DRPJ (Direction Régionale de la Police Judiciaire) et placé en garde à vue. Il devrait être présenté au parquet dans les prochains jours pour répondre de ses actes.
 
Cet incident survient à une semaine du scrutin présidentiel prévu le 12 octobre 2025.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/10/2025

Tchad : Les enseignants de la Tandjilé Est célèbrent leur journée et réclament l'application de leurs statuts

Tchad : Les enseignants de la Tandjilé Est célèbrent leur journée et réclament l'application de leurs statuts

Tchad : Octobre Rose - Appel à briser le silence pour lutter contre les cancers féminins Tchad : Octobre Rose - Appel à briser le silence pour lutter contre les cancers féminins 05/10/2025

Populaires

Tchad : Un commissaire divisionnaire de police soutient un mémoire sur le leadership transformationnel et les relations entre la police et les usagers

05/10/2025

Tchad : Le secteur privé se mobilise pour le financement du PND "Tchad Connexion 2030" à Abou Dhabi

05/10/2025

Tchad : La province du Salamat célèbre la Journée mondiale des enseignants 2025

05/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale

Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter