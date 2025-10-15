Alwihda Info
INTERNATIONAL

Qatar : le Tchad participe à la 6ème Conférence sur le Travail de l’OCI


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Octobre 2025



Qatar : le Tchad participe à la 6ème Conférence sur le Travail de l’OCI
Le Tchad prend part activement à la 6ᵉ Conférence sur le Travail de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) qui se tiendra du 15 au 16 octobre 2025 à Doha au Qatar, placée sous le thème : « Expériences Nationales et Réalisations Mondiales : Histoires de Réussite dans le Monde Islamique ».

Cette rencontre de haut niveau réunit les représentants des États membres de l’OCI, afin d’échanger sur les meilleures pratiques et les politiques publiques en matière d’emploi, de protection sociale et de développement des ressources humaines dans le monde islamique.

La délégation tchadienne est conduite par le ministre de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale Abdoulaye Mbodou Mbami, aux côtés du directeur de l’ONAPE Nassouradine Abakar Kessou et du directeur général de l’Administration du travail Mahmoud Moussa.

La participation du Tchad à cette conférence traduit la volonté du gouvernement de renforcer la coopération internationale dans le domaine du travail et de l’emploi, de partager les expériences nationales et de s’inspirer des modèles de réussite pour promouvoir l’employabilité et le développement économique inclusif dans notre pays.

Cette rencontre constitue également une opportunité stratégique pour consolider les partenariats bilatéraux et multilatéraux, en vue de favoriser la création d’emplois décents et durables au sein des pays membres de l’OCI.


