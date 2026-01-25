Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Quand jeunesse et engagement se rencontrent, AJELCDES au service de l’éducation


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 25 Janvier 2026


L’Association des jeunes pour l’éducation et la lutte contre la dégradation de l’environnement au Salamat (AJELCDES) a tenu une séance de sensibilisation sur l’importance de l’école le 24 janvier 2026, en jumelant cet événement avec la remise de fournitures scolaires aux élèves de l’école Am-Sinené à Am-Timan.


  Fondée le 11 août 2024, l’AJELCDES regroupe des jeunes d’Am-Timan issus de diverses couches sociales, unis par un objectif commun : la protection de l’environnement et la promotion de l’éducation. La cérémonie a rassemblé enseignants, représentants de la société civile, parents d’élèves et partenaires éducatifs.

 

Lors de cette rencontre, l’association a remis officiellement des kits scolaires aux élèves de l’école Am-Sinené. Cette initiative vise à soutenir les enfants dans leur parcours éducatif et à leur donner un motif d'espoir.

 

Le Directeur de l'école Am-Sinené et Haroun Djali, le Président de l’Association des Parents d’Élèves (APE), se sont exprimés pour accueillir les participants et remercier les organisateurs. Haroun Djali a particulièrement insisté sur l'importance d'envoyer les enfants à l'école.
 
En tant que Président de l’AJELCDES, Khalid Ahmat Djarama a souligné que :
« L’école est le socle du développement de toute société. Elle est la clé qui ouvre les portes du savoir, de la responsabilité et de l’avenir. »


Il a également ajouté que :
« Un enfant qui va à l’école est un citoyen responsable de demain. C’est pourquoi notre association a fait de l’éducation des jeunes une priorité, au même titre que la protection de l’environnement. Ces deux piliers sont indissociables pour bâtir un avenir durable. »

 

Khalid Ahmat Djarama a conclu en affirmant que l’éducation ne relève pas uniquement de l’école, mais de l’ensemble de la communauté, incluant parents, enseignants, autorités locales, leaders communautaires et jeunes engagés. Ce rassemblement témoigne de l’importance des initiatives collectives pour favoriser l'éducation et la durabilité dans la région. L'AJELCDES continue de faire un travail essentiel en misant sur l'éducation pour construire un avenir meilleur.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
