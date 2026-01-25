Quand jeunesse et engagement se rencontrent, AJELCDES au service de l’éducation

Fondée le 11 août 2024, l’AJELCDES regroupe des jeunes d’Am-Timan issus de diverses couches sociales, unis par un objectif commun : la protection de l’environnement et la promotion de l’éducation. La cérémonie a rassemblé enseignants, représentants de la société civile, parents d’élèves et partenaires éducatifs.
Lors de cette rencontre, l’association a remis officiellement des kits scolaires aux élèves de l’école Am-Sinené. Cette initiative vise à soutenir les enfants dans leur parcours éducatif et à leur donner un motif d'espoir.
Le Directeur de l'école Am-Sinené et Haroun Djali, le Président de l’Association des Parents d’Élèves (APE), se sont exprimés pour accueillir les participants et remercier les organisateurs. Haroun Djali a particulièrement insisté sur l'importance d'envoyer les enfants à l'école.
En tant que Président de l’AJELCDES, Khalid Ahmat Djarama a souligné que :
« L’école est le socle du développement de toute société. Elle est la clé qui ouvre les portes du savoir, de la responsabilité et de l’avenir. »
Il a également ajouté que :
« Un enfant qui va à l’école est un citoyen responsable de demain. C’est pourquoi notre association a fait de l’éducation des jeunes une priorité, au même titre que la protection de l’environnement. Ces deux piliers sont indissociables pour bâtir un avenir durable. »