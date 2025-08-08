RCA – 180 Casques bleus Camerounais décorés après 11 Mois de service à la MINUSCA

Bilan Opérationnel et Actions Humanitaires

832 patrouilles pédestres

21 patrouilles conjointes avec les Forces de sécurité intérieure centrafricaines

avec les Forces de sécurité intérieure centrafricaines 201 patrouilles conjointes avec les policiers individuels de la MINUSCA

avec les policiers individuels de la MINUSCA 201 missions de sécurisation , des escortes et des protections de personnalités

, des escortes et des protections de personnalités Des patrouilles conjointes avec les forces militaires de la MINUSCA

Déployée à Bouar depuis le 15 septembre 2024, cette unité de police constituée camerounaise, désignée sous le nom de, avait pour mission principale de protéger les civils et de sécuriser sa zone de responsabilité. Elle était également chargée de la protection rapprochée des hauts responsables de la MINUSCA et du gouvernement centrafricain en mission dans la localité.Au cours de sa mission, l’unité a mené un total de. Parmi celles-ci, on compte :En plus de leurs missions de sécurité, les Casques bleus camerounais se sont engagés dans plusieurs actions à caractère humanitaire. Ils ont notamment participé à la distribution d’eau potable, à des dons de sang et à d'autres initiatives de soutien aux populations locales. Leur contribution a été saluée comme essentielle pour la stabilité et le bien-être des communautés de la région.