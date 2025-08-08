RCA – 180 Casques bleus Camerounais décorés après 11 Mois de service à la MINUSCA

Déployée à Bouar depuis le 15 septembre 2024, cette unité de police constituée camerounaise, désignée sous le nom de 1-11, avait pour mission principale de protéger les civils et de sécuriser sa zone de responsabilité. Elle était également chargée de la protection rapprochée des hauts responsables de la MINUSCA et du gouvernement centrafricain en mission dans la localité.
Bilan Opérationnel et Actions Humanitaires
Au cours de sa mission, l’unité a mené un total de 3 516 opérations sur le terrain. Parmi celles-ci, on compte :
- 832 patrouilles pédestres
- 21 patrouilles conjointes avec les Forces de sécurité intérieure centrafricaines
- 201 patrouilles conjointes avec les policiers individuels de la MINUSCA
- 201 missions de sécurisation, des escortes et des protections de personnalités
- Des patrouilles conjointes avec les forces militaires de la MINUSCA