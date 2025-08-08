Alwihda Info
AFRIQUE

RCA – 180 Casques bleus Camerounais décorés après 11 Mois de service à la MINUSCA


Alwihda Info | Par - 8 Août 2025


Le 6 août 2025, 180 Casques bleus camerounais, dont 21 femmes, ont été décorés de la médaille de reconnaissance des Nations Unies à Bouar, chef-lieu de la préfecture de la Nana-Mambéré. Cette distinction leur a été remise après avoir accompli 11 mois et 21 jours de service au sein de la MINUSCA (Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en Centrafrique).


  Déployée à Bouar depuis le 15 septembre 2024, cette unité de police constituée camerounaise, désignée sous le nom de 1-11, avait pour mission principale de protéger les civils et de sécuriser sa zone de responsabilité. Elle était également chargée de la protection rapprochée des hauts responsables de la MINUSCA et du gouvernement centrafricain en mission dans la localité.
 

Bilan Opérationnel et Actions Humanitaires

 
Au cours de sa mission, l’unité a mené un total de 3 516 opérations sur le terrain. Parmi celles-ci, on compte :
  • 832 patrouilles pédestres
  • 21 patrouilles conjointes avec les Forces de sécurité intérieure centrafricaines
  • 201 patrouilles conjointes avec les policiers individuels de la MINUSCA
  • 201 missions de sécurisation, des escortes et des protections de personnalités
  • Des patrouilles conjointes avec les forces militaires de la MINUSCA
En plus de leurs missions de sécurité, les Casques bleus camerounais se sont engagés dans plusieurs actions à caractère humanitaire. Ils ont notamment participé à la distribution d’eau potable, à des dons de sang et à d'autres initiatives de soutien aux populations locales. Leur contribution a été saluée comme essentielle pour la stabilité et le bien-être des communautés de la région.

Peter Kum
Peter Kum


