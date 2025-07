RCA : 20 nouveaux formateurs pour renforcer l'administration centrafricaine

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Fonds Équipe France Coopération administrative avec la République Centrafricaine, en partenariat avec l'INSP - Institut national du service public et la Direction Générale de l'ENAM. L'objectif est de faire de l'ENAM un acteur clé de la transformation de l’administration publique en Centrafrique.





Par le renforcement des capacités locales, cette formation contribue à poser les bases d’une administration moderne, compétente et axée sur la performance.





À travers ce programme, la France réaffirme son soutien actif à la modernisation des ressources humaines de l’État centrafricain, y voyant un gage d’un service public plus efficace au bénéfice des citoyens.