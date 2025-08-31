RCA : 644 nouvelles recrues rejoignent les FACA à Béréngo





Formation et renforcement des capacités

La cérémonie a également célébré la fin de la formation de 86 sous-officiers, formés par des instructeurs russes au Centre de formation militaire de Béréngo. L'événement a été présidé par le Général de Division Arcadius Betibangui et s'est déroulé en présence d'instructeurs russes, de représentants d'ex-groupes armés et des autorités locales.





Cette cérémonie est un pas de plus vers la consolidation d'une armée professionnelle et républicaine en République Centrafricaine (RCA).