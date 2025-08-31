Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : 644 nouvelles recrues rejoignent les FACA à Béréngo


Alwihda Info | Par - 31 Août 2025


Une cérémonie solennelle de présentation au drapeau a eu lieu ce samedi 30 août 2025 à Béréngo, dans la préfecture de la Lobaye. Au total, 644 jeunes recrues de la 17e promotion, dont 9 femmes, ont été officiellement présentées au drapeau, marquant leur engagement à servir la nation.


Formation et renforcement des capacités

 
La cérémonie a également célébré la fin de la formation de 86 sous-officiers, formés par des instructeurs russes au Centre de formation militaire de Béréngo. L'événement a été présidé par le Général de Division Arcadius Betibangui et s'est déroulé en présence d'instructeurs russes, de représentants d'ex-groupes armés et des autorités locales.

 
Cette cérémonie est un pas de plus vers la consolidation d'une armée professionnelle et républicaine en République Centrafricaine (RCA).
Peter Kum
