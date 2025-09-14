Comment postuler ?
Les candidats intéressés doivent s'inscrire sur le portail
- Un passeport valide jusqu'en 2028.
- Leurs diplômes et relevés de notes légalisés.
- Le consentement pour le traitement des données personnelles.
- Des certificats médicaux.
|
AFRIQUE
RCA : 85 bourses d'études pour la Russie
Alwihda Info | Par Peter Kum - 15 Septembre 2025
L'ambassade de Russie en République centrafricaine a lancé la campagne de sélection pour l'année universitaire 2026/2027, offrant un quota de 85 bourses aux frais du gouvernement russe.
Comment postuler ?
Les candidats intéressés doivent s'inscrire sur le portail
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
Populaires
Tchad : "Miski n’est pas un État dans l’État", mise au point du ministre de la Sécurité publique
14/09/2025
Tchad : le gouvernement réaffirme son autorité au Tibesti et dément toute attaque contre la population
14/09/2025
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle