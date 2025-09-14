Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : 85 bourses d'études pour la Russie


Alwihda Info | Par - 15 Septembre 2025


L'ambassade de Russie en République centrafricaine a lancé la campagne de sélection pour l'année universitaire 2026/2027, offrant un quota de 85 bourses aux frais du gouvernement russe.


Comment postuler ?

 
Les candidats intéressés doivent s'inscrire sur le portail http://education-in-russia.com avant le 15 janvier 2026. Ils devront télécharger les documents suivants :
  • Un passeport valide jusqu'en 2028.
  • Leurs diplômes et relevés de notes légalisés.
  • Le consentement pour le traitement des données personnelles.
  • Des certificats médicaux.
Les candidats pour des études de troisième cycle doivent également soumettre une liste de leurs publications scientifiques et un projet de recherche.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


