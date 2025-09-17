RCA : 9 milliards de dollars mobilisés à Casablanca, les résultats du PND défendus par le président de la République

Plus de 500 participants, neuf milliards de dollars mobilisés contre une projection initiale de huit milliards, 18 protocoles d'accord signés, deux jours d'intenses travaux : la table-ronde des investisseurs pour le financement du Plan National de Développement de la RCA sur la période de 2024-2028, s'est achevé le 15 septembre 2025 à Casablanca sur un bilan largement au-dessus des projections.



Le président de la République Pr Faustin Archange Touadéra qui a personnellement présidé la cérémonie de clôture de cette rencontre, s'est félicité du résultat obtenu et a témoigné sa gratitude envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, pour le soutien et l'accueil chaleureux réservés à la délégation centrafricaine.



Il a aussi salué l'engagement et la mobilisation exceptionnels des investisseurs, tout en rassurant de la détermination de son gouvernement à traduire ces engagements en résultats concrets, sous le sceau de la transparence et de la redevabilité.



Les secteurs visés par ces engagements et ayant été l'objet des protocoles d'accord obtenus, couvrent notamment les infrastructures, l’agriculture, l’énergie, la formation, le numérique, la gouvernance, l'agro-industrie, le tourisme, l'économie verte, autant de piliers stratégiques pour accélérer la transformation structurelle du pays.



« Investir en Centrafrique, c'est investir dans une Afrique qui innove, qui produit et qui relève », a déclaré le chef de l'État, ajoutant que « la table ronde de Casablanca marque le début d'un chemin que nous allons parcourir ensemble ». Pour le président centrafricain, « ce PND n'est pas celui du gouvernement, mais celui de tout un peuple ».



C'est pourquoi Casablanca restera désormais gravée dans la mémoire de chaque Centrafricain. Le succès de cette table-ronde de Casablanca a été couronné par un dîner de gala offert par le Président de la République à ses hôtes du Maroc