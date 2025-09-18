Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Accident de la Minusca, deux Casques bleus blessés et cinq portés disparus


Alwihda Info | Par - 18 Septembre 2025


En République Centrafricaine, deux Casques bleus de la Minusca ont été blessés et cinq autres sont portés disparus à la suite d'un accident survenu le 16 septembre sur la route de Damara, dans la préfecture de l'Ombella-M'Poko.


La Minusca a déployé des équipes de recherche et de sauvetage sur les lieux de l’accident. Elle a également salué la solidarité des Centrafricains face à cette épreuve, a annoncé le 18 septembre 2025 Radio Guira, le média de l’ONU en RCA.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


