RCA : Accident de la Minusca, deux Casques bleus blessés et cinq portés disparus
Alwihda Info | Par Peter Kum - 18 Septembre 2025
En République Centrafricaine, deux Casques bleus de la Minusca ont été blessés et cinq autres sont portés disparus à la suite d'un accident survenu le 16 septembre sur la route de Damara, dans la préfecture de l'Ombella-M'Poko.
La Minusca a déployé des équipes de recherche et de sauvetage sur les lieux de l’accident. Elle a également salué la solidarité des Centrafricains face à cette épreuve, a annoncé le 18 septembre 2025 Radio Guira, le média de l’ONU en RCA.
